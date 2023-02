La Roma ribalta il Salisburgo: 2-0 e ottavi di finale di Europa League

La Roma di José Mourinho gioca un'ottima partita, davanti al pubblico di casa, contro il Salisburgo di Jaissle, vince 2-0 ribaltando l'1-0 austriaco dell'andata, portandosi a casa il playoff e qualificandosi così per gli ottavi di finale di Europa League. A siglare il meritato successo per i giallorossi ci hanno pensato le due reti, ravvicinate, siglate da Andrea Belotti e Paulo Dybala tra il 32' e il 40' del primo tempo. La Roma ha giocato un'ottima prima frazione di gioco dimostrando di aver pieno controllo del match e dell'avversario che non è riuscito più d tanto a far male alla retroguardia eretta da Mourinho.

Eppure, gli austriaci rappresentavano un duro ostacolo sulla strada che portava al tabellone principale di Europa League e invece la Roma non ha tremato e ha regolato a dovere una squadra proveniente dalla Champions League e in un girone in cui diede filo da torcere al Milan di Stefano Pioli. Continua la striscia positiva per la Roma che è imbattuta da 13 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni). Ora c'è grande curiosità per conoscere il prossimo avversario della Roma che sogna di andare più avanti possibile in questa competizione e magari, chissà provare a vincere come fatto con la Conference League.

La cronaca della partita

La prima grande occasione è della Roma al 9' con Dybala che calcia al volo trovando la deviazione di Kohn. Sulla ribattuta la Joya colpisce di testa con la palla che si stampa sulla traversa. Minuto 15', i giallorossi reclamano un rigore per un contatto tra Dybala e Gourna-Douath ma per l'arbitro non c'è nulla. Al 32', però, la Roma sfonda con Belotti abile ad avventarsi come un falco dopo un suo primo tentativo respinto dalla difesa austriaca. Passano solo otto minuti ed ecco il raddoppio con Dybala al termine di una grande azione avviata da Pellegrini, portata avanti da Spinazzola con un cross al bacio per l'argentino che al volo batte Kohn.

Nella ripresa Kohn compie un miracolo involontario parando di faccia un gran tiro di Cristante al 59'. Pian piano, però, il Salisburgo sale di tono e inizia a mettere pressione alla Roma con Okafor che al 71' ci prova con un tiro insidioso ben controllato da Rui Patricio. Triplice cambio per gli ospiti al 74' per provare a dare la scossa, mentre Mourinho a nove dal termine toglie i due esausti Pellegrini-Zalewski per inserire forze fresche come Wijnaldum e Karsdorp. Nel finale la Roma è brava a tenere a bada il Salisburgo che non riesce praticamente mai a impensierire seriamente la difesa giallorossa: 2-0 meritato per i padroni di casa che staccano così il pass per il turno successivo.

Il tabellino

Roma: (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola; Cristante, Matic, Pellegrini (81' Wjinaldum), Zalewski (81' Karsdorp); Dybala (93 El Shaarawy); Belotti (87' Abraham). All. Mourinho

Salisburgo (4-4-2): Kohn; Dedic (74' Van der Brempt), Bernardo, Solet, Ulmer; Capaldo (83' Koita), Gourna-Douath, Seiwald (74' Gloukh), Kjaergaard (46' Sucic); Adamu (74' Sesko), Okafor. All. Jaissle

Marcatori: 32' Belotti (R), 40' Dybala (R)

Ammoniti: Ibanez, Pellegrini, Spinazzola, Zalewski

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)