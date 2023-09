La Roma spazza via l'Empoli: scatenato Dybala, a segno Lukaku

La Roma di José Mourinho ottiene finalmente la prima vittoria in campionato. I giallorossi hanno infatti sconfitto con un nettissimo 7-0 l'Empoli di Paolo Zanetti grazie alla doppietta di Paulo Dybala, alle prime gioie di Renato Sanches e soprattutto Romelu Lukaku, al best gol di Cristante, alla rete di Mancini e all'autorete di Grassi. Toscani sempre più ultimi in classifica con zero punti in quattro giornate, con 11 reti subite e nessuna realizzata. La Roma, invece, rialza la testa dopo le prime difficili tre giornate in cui aveva messo insieme due sconfitte contro Verona e Milan e un pareggio contro la Salernitana.

I giallorossi hanno affrontato con il giusto atteggiamento il match contro i toscani ed aver sbloccato subito la contesa, su calcio di rigore, ha sicuramente agevolato le cose per i ragazzi di Mourinho che hanno poi controllato e avuto un predominio fisico e tecnico nel corso degli oltre 90 minuti di gioco con lo scatento Paulo Dybala e con le prime gioie per Renato Sanches e soprattutto per Romelu Lukaku che ha segnato il gol del 6-0 ininfluente ma che si è comunque mosso bene nell'arco di tutta la partita.

Con questo successo i giallorossi salgono a quota 4 punti, a meno 8 dall'Inter capolista ma a meno 4 dalla zona Champions League con il Lecce che occupa sorprendentemente il quarto posto della classifica con 8 punti. Questo successo è un buon viatico per la Roma anche in vista dell'Europa League contro lo Sheriff Tiraspol in Moldavia visto che da ora in poi servirà l'apporto di tutti con sette partite nell'arco di 21 giorni. L'Empoli si lecca le ferite e domenica prossima ci sarà l'Inter al Castellani: Paolo Zanetti però rischia di non essere più l'allenatore dei toscani dopo questo pesante passivo.

La cronaca della partita

La gara si mette subito in discesa per la Roma visto che al 1' Walukiewicz commette un ingenuo fallo di mano in area di rigore. Dal dischetto si presenta Dybala, e non Lukaku, che batte Berisha. Passano 6' e i giallorossi raddoppiano: cross di Kristensen e colpo di testa di Renato Sanches che salta in terzo tempo non lasciando scampo al portiere dei toscani. Al 14' ci prova anche Lukaku ma il suo tiro termina tra le braccia protese di Berisha. Al 19' Paredes colpisce il palo direttamente da calcio d'angolo mentre al 25' Dybala serve Lukaku che prova il tiro di destro ma la sua mira non è precisa. Al 35' la Roma cala il tris ma che sfortuna l'Empoli. Cristante si appoggia su Lukaku che gli restituisce il pallone con una sponda, il centrocampista si inserisce e tenta il tiro ma una carambola sfortunata tra Bereszinsky e Grassi porta . Sul finale del primo tempo Rui Patricio salva tutto su Luperto.

Nella ripresa Dybala si mette in proprio al 55', fa tutto da solo, riceve palla mette a sedere Luperto in un fazzoletto e poi batte Berisha. Al 58' ancora la Joya stampa la palla sulla traversa su punizione. Al 67' lampo di Baldanzi che carica il sinistro dalla distanza con la palla che si stampa sul palo alla sinistra di Rui Patricio. Al 71' è Bove a tentare il tiro da fuori area: para facilmente Berisha. Per l'Empoli non è serata e all'80' la Roma cala la cinquina con Cristante che da oltre 25 metri fa partire un missile terra-aria che si va ad insaccare all'incrocio dei pali. All'82' Belotti serve in campo aperto Lukaku che di destro di piatto batte Berisha in uscita. All'85' Belotti si mette in proprio ma Luperto lo chiude sul più bello.

Il tabellino



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ndicka, Mancini, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes (75' Pagano), Renato Sanches (46' Bove), Spinazzola (84 El Shaarawy); Lukaku (84' Azmoun), Dybala (63' Belotti) Allenatore José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz (46' Ismajli), Luperto, Pezzella; Fazzini (46' Bastoni), Grassi, Maleh; Cancellieri (60' Baldanzi), Destro (60' Caputo), Cambiaghi. Allenatore Paolo Zanetti

Marcatori: 2' e 55' Dybala (R), 8' Renato Sanches (R), 35' aut Grassi (R), 80' Cristante (R), 82' Lukaku, 86' Mancini (R)

Ammoniti: Dybala, Cancellieri, Sanches, Maleh

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata)