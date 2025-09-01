Se Mou rischia di finire nella sabbia

Mou esonerato, per Grok ora può andare in Arabia, con la paura che i ricordi delle sue vittorie possano sgretolarsi come castelli di sabbia (in alto).

***

Agli Us Open Alcaraz ha un nuovo taglio di capelli glamour e a chi gli ha chiesto notizie sul barbiere ha detto «è stato mio fratello con la macchinetta». Sfida Sinner, che al ristorante prende la pasta al pomodoro invece del ragù perché costa meno, pure sul risparmio.

***

Il figlio di Paolo Calabresi, mitologico Biascica di Boris in cui era capo elettricista e sfegatato romanista, si chiama Arturo, gioca nel Pisa e sabato ha steso Dybala. L'attore tifa davvero per la Roma e sui social ha messo la scena con la Joya dolorante e il post: «Che il cielo ti perdoni».

***

L'attaccante del Palermo Pohjanpalo contro il Frosinone ha preso due legni. Ora lo chiamano 'Pohjanpali'.

***

Vista la linea di De Bruyne c'è chi, sui media campani, lo chiama 'Kevin De Burger'.

***

Gimenez segna, con gli occhi chiusi ringrazia il cielo per il gol che però, poi, gli viene annullato col Var. Da spezzare il cuore.

***

Fabio Caressa: «Dobvyk è entrato con molta voglia di fare». Fabio Capello: «E si è mangiato un gol!». Sky calcio club.

***

La Juve di recente ha ceduto talenti come Kean, Hujsen e Soule. Il tutto anche per ripagare anni di ingaggi milionari a Rabiot e Ramsey...

