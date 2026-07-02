Il Senegal incanta, poi si butta via: il Belgio vince in rimonta ai supplementari e vola agli ottavi

Il Mondiale delle grandi rimonte continua a regalare grandi emozioni. Il Belgio batte 3-2 in rimonta il Senegal - al Lumen Field di Seattle - e si qualifica agli ottavi di finale in un match dall’epilogo impensabile, terminato dopo i tempi supplementari. Sono i Leoni della Teranga a dominare la partita, mostrando una maturità tattica sorprendente e ad accarezzare a lungo il sogno di passare il turno. Segna prima Diarra a metà primo tempo poi il raddoppio a inizio ripresa di Ismaila Sarr sembra chiudere i giochi. Invece negli ultimi cinque minuti Lukaku e Tielemans (grazie all’uscita sciagurata di Diaw) portano la gara ai supplementari. Nel recupero del secondo extra-time, Tielemans si conquista e poi trasforma il rigore che porta il Belgio agli ottavi. Grande sospiro di sollievo per i Diavoli Rossi, che capitalizzano al massimo le occasioni, portando a casa un successo insperato. C’è tanto da fare però per Rudi Garcia, già dal prossimo turno contro Stati Uniti o Bosnia, per invertire la rotta di una squadra troppo prevedibile e a corto di idee. Tanti rimpianti invece per il Senegal, che butta via incredibilmente una vittoria, e che per quanto visto avrebbe senz’altro meritato.

La partita

Belgio frenetico in avvio, mentre il Senegal ragiona di più. Al 13’ il Senegal sfiora l'1-0: cross da sinistra di Diarra, uscita imprecisa di Courtois e Sarr coglie la base del palo. Il Senegal prende fiducia e al 25’ trova il vantaggio. Sul cross di Mané, il colpo di testa di Sarr centra il palo, ma Diarra è lesto ad appoggiare la palla in rete. Lo svantaggio non scuote il Belgio, la costruzione dal basso è troppo lenta e nemmeno De Bruyne riesce a cambiare ritmo. Al contrario, il Senegal si muove con scambi in velocità, come quello con Diarra che porta Mané al tiro, fermato da Courtois. Ad inizio ripresa Garcia si gioca la carta Lukaku al posto di un evanescente De Ketelaere. Al 52' arriva il raddoppio, lancio millimetrico da metà campo, controllo di spalla e il destro di Ismaïla Sarr buca ancora Courtois eludendo il tentativo di recupero di Mechele e Theate. Il Belgio cambia ancora: fuori uno spento De Bruyne (spento) e Doku, entrano Raskin e Lukebakio. Negli ultimi quattro minuti succede di tutto: all’86' Lukaku accorcia le distanze su un cross di Meunier, al 44' uscita disastrosa di Diaw su un cross dalla sinistra, Tielemans riesce a deviare la palla e pareggia. Si va ai supplementari. Il 2-2 resta inchiodato fino al contatto tra Camara e Tielemans in area di rigore senegalese.

Il tabellino

BELGIO (4-2-3-1) - Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper (78' Meunier); Tielemans, Vanaken (63' Moreira); Doku (56' Lukebakio), De Bruyne (56' Raskin), Trossard (109' Onana); De Ketelaere (46' Lukaku). Ct: Rudi Garcia

SENEGAL (4-3-3): Diaw; Jakobs (94' Diouf), Ciss, Niakhaté, Diatta; Diarra (73' P.M. Sarr), I. Gueye (95' B. Ndiaye), P. Gueye (66' Camara); I. Sarr, I. Ndiaye (73' Mbaye), Mané (94' Jackson). Ct: Pape Thiaw

Marcatori: Diarra (S) 25’, Sarr (S) 51’, Lukaku (B) 86’, Tielemans (B) 89’ e 120'+5 (rigore)

Ammoniti: Mechele (B), Camara (S)

Arbitro: Said Martinez (Honduras)