Serie A, troppa Atalanta per il Parma: finisce 4-0 per i nerazzurri

L'Atalanta si riscatta dalla delusione in Champions e supera il Parma 4-0 in un match a senso unico. Il primo tempo è un monologo dei nerazzurri, totalmente padroni del campo. Al 15' è Gianluca Scamacca a sbloccare la partita su calcio di rigore. Poi è un ispiratissimo De Ketelaere a forinre l'assist del raddoppio a Marten de Roon. La squadra di Palladino sfiora il tris con Ederson prima di andare a riposo. Nella ripresa il Parma prova reagire e sfiora il gol con Pellegrino, su cui si fa trovare pronto Carnesecchi. Al 73' chiude la gara, il nuovo acquisto Giacomo Raspadori, che segna a porta vuota il primo gol con la nuova maglia. C'è anche il tempo per il quarto gol: lo segna Nikola Krstovic per il poker finale. Con questa vittoria l'Atalanta sale a 35 punti e si avvicina alla zona Europa. Resta a 23 punti il Parma.

La partita

Si parte subito a ritmi elevati. La prima azione pericolosa è del Parma. Al 6' Bernabé pesca Benedyczak in area, l'attaccante spizza di testa ma è bravissimo Carnesecchi a mettere in corner. Poi comincia a carburare l'Atalanta che prende in mano il pallino del gioco. Al 14' Britschgi viene anticipato e stende Zalewski. Rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Scamacca. Corvi intuisce ma non può nulla sull'esecuzione angolata dell'attaccante. La rete del vantaggio dà fiducia alla squadra di Palladino. Sale in cattedra De Ketelaere. Al 24' dopo un errore di Circati in impostazione, il belga sterza e regala l'assist a De Roon che di prima insacca. Il Parma accusa il colpo e rischia il tracollo. Ancora De Ketelaere imbuca per Ederson che salta un avversario e da due passi incrocia di sinistro, non trovando lo specchio della porta. Continua il monologo nerazzurro. Al 29' ilancio di Carnesecchi che pesca la corsa di De Ketelaere, cross in area del belga che trova Scamacca, il suo tiro viene salvato da Troilo. La squadra di Cuesta non riesce ad uscire dalla sua area. La fine del primo tempo arriva provvidenziale per i ducali.

Nella ripresa subito tre cambi per il Parma: entrano Pellegrino, Oristanio e Valeri al posto di Benedyczak, Estevez e Circati. I nerazzurri provano a gestire il risultato, abbassando i ritmi. Ora sono gli emiliani ad alzare il baricentro, avendo più peso in attacco. Al 63' guizzo di Britschgi sulla destra, palla messa in area che poi sbuca per Oristanio, il suo tiro non trova la porta. L'Atalanta risponde con il neo entrato Krstovic che serve Raspadori: l'ex Atletico controlla in area e calcia da buona posizione ma spara addosso a Corvi che mette in corner. Al 70' grande occasione per il Parma. Troilo toglie il pallone a Ederson e trova Pellegrino che a tu per tu con Carnesecchi spara addosso al portiere nerazzurro. Passano pochi minuti e i nerazzurri chiudono la gara. Al 73' rilancio di Carnesecchi, Krstovic salta Troilo e si invola sulla destra, assist al bacio per Raspadori che a porta vuota non può sbagliare. In pieno recupero arriva il quarto gol. Cross in area sul secondo palo, sponda di Pasalic che di testa appoggia per Ahanor. Il difensore conclude al volo verso la porta, respinge Corvi che però non può nulla sul tap-in di Krstovic.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

PARMA (3-5-1-1) - Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Keita, Bernabé, Estevez, Britschgi; Sorensen; Benedyczak. Allenatore: Carlos Cuesta

Marcatori: Scamacca (A) 15' (rigore), De Roon (A) 24', Raspadori (A) 74', Krstovic (A) 92'

Ammoniti: Scamacca (A)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)