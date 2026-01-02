Il Milan vince la prima dell'anno a Cagliari: Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri

Il Milan passa 1-0 in trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari, nel match che apre il 18° turno di Serie A. La squadra di Allegri inizia l'anno con il piede giusto e conquista tre punti, che la lanciano al primo posto in classifica, in attesa di Inter-Bologna. Grande equilibrio in un primo tempo con poche emozioni e nessuna rete. I rossoblù fanno la partita ma mancano al momento dell'ultimo passaggio. Il Milan, troppo spuntato con il solo Rafael Leao davanti, non trova mai profondità. Ad inizio ripresa, i rossoneri partono con grande determinazione: a sbloccare il match è proprio il portoghese, su assist di Rabiot. Il Cagliari prova a reagire ma non impensierisce mai Maignan. I rossoneri controllano senza fatica. Esordio del neo acquisto Fullkrug. Il Cagliari resta a 18 punti. Si torna in campo a metà settimana con Milan-Genoa e Cremonese-Cagliari, entrambe in programma giovedì 8 gennaio.

La partita

Partenza aggressiva del Cagliari, che prende subito il comando del gioco. Molto attivo sulla destra Palestra. L'esterno destra scuola Atalanta arriva un paio di volte sul fondo, ma si salva la difesa rossonera. Il Milan attende e prova ad azionare l'unica punta Leao. Col passare dei minuti la squadra di Allegri comincia a carburare. Al 28' sugli sviluppi di un corner De Winter svetta di testa ma viene murato, sulla ribattuta calcia Saelemaekers, ci mette una pezza Rodriguez. Al 41' si vede il Cagliari: la conclusione in area di Mazzitelli finisce sull'esterno della rete. Nel recupero brivido in area sarda. Rodriguez stende Lofus-Cheeck e Abisso indica il dischetto, prima però c'era un fuorigioco di Leao. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa si riparte senza cambi. Il Milan parte fortissimo e passa in vantaggio. Al 50' Rabiot sfrutta un buco lasciato sulla destra da Zappa e serve in area Leao. Il portoghese controlla e trafigge Caprile. I rossoblù accusano il colpo e tardano a reagire. Primi cambi per Pisacane: escono Prati ed Obert, entrano Borrelli ed Idrissi. Si fa male Sebastiano Esposito, al suo posto entra Gaetano. Allegri risponde con Fullkrug e Ricci per Leao e Fofana. Il Cagliari ora prova a scuotersi. Al 70' il tentativo di rovesciata di Kilicsoy viene deviata in angolo da Ricci. Il Milan gestisce bene la partita e non corre pericoli dalle parti di Maignan. All'86' ci prova il neo entrato Pulisic sul primo palo, respinge Caprile. All'89' Modric prova a beffare il portiere rossoblù, senza successo. Dopo quattro minuti di recupero Abisso mette fine alle ostilità. Fa festa il Milan, che si prende i tre punti e il primato momentaneo.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2) - Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Mazzitelli (83' Cavuoti), Prati (61' Borrelli), Adopo, Obert (61' Idrissi); Se.Esposito (67' Gaetano), Kilicsoy (83' Pavoletti). Allenatore: Fabio Pisacane

MILAN (3-5-1-1) - Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (69' Ricci), Rabiot, Modric, Estupinan (79' Gabbia); Loftus-Cheek (79' Pulisic); Leao (69' Fullkrug). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Leao (M) 50'

Ammoniti: Idrissi (C), Saelemaekers (M) 50', Palestra (C)

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)