Il Cagliari fa il colpo al Franchi e sorprende la Fiorentina: viola di nuovo nei guai

Un bel Cagliari trova il successo fuori casa e supera 2-1 la Fiorentina al Franchi. Seconda vittoria consecutiva per i sardi, che dopo aver superato la Juve, confermano l'ottimo momento di forma. Battuta d'arresto inattesa invece per la squadra di Vanoli dopo quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi). Nel primo tempo sono i viola a tenere l'iniziativa. È Gudmundsson a rendersi pericoloso in due occasioni, prima manda fuori di poco poi Caprile gli dice no con un grande intervento. Alla mezz'ora i rossoblù passano in vantaggio con un colpo di testa di Semih Kilicsoy, deviato in maniera decisiva da Comuzzo. Nella ripresa pronti via e il Cagliari raddoppia in contropiede con un bel diagonale di Marco Palestra. La Fiorentina dimezza lo svantaggio al 74' con Marco Brescianini. Nel finale l'assedio dei viola non dà frutti. In mischia né Brescianini né Fabbian trovano la rete del pareggio. Con questa vittoria il Cagliari sale a 25 punti e compie un bel salto in chiave salvezza. Resta terzultima in classifica a 17 punti la Fiorentina.

La partita

La Fiorentina parte subito forte. Al 2' Gudmundsson taglia verso il centro da sinistra e calcia, mancando di poco il bersaglio. La risposta del Cagliari è immediata. Kilicsoy apre a destra su Palestra che calcia a rete, Pongracic devia in calcio d'angolo rischiando l'autogol. Sono i viola a fare la partita con la squadra di Pisacane, ben messa in campo e pronta a rispondere colpo su colpo. Al 31' il Cagliari passa in vantaggio. Lancio splendido di esterno da parte di Ze Pedro per Palestra che disegna un cross perfetto, per Kilicsoy che mette in rete di testa grazia alla deviazione decisiva di Comuzzo. La reazione della Fiorentina non si fa attendere. Ancora Gudmundsson salta Mazzitelli e a tu per tu con Caprile, tira a rete. La risposta del portiere rossoblù è provvidenziale. I viola insistono. Al 39' Piccoli si gira area e manca di poco il bersaglio. In chiusura Cagliari in avanti: ci prova da fuori Esposito, si distende e blocca De Gea. Si va negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0.

Nella ripresa subito un cambio per Vanoli: entra il neo acquisto Fabbian al posto di Mandragora. Al 47' Obert scappa via in contropiede e serve Esposito, che allarga per l'accorrente Palestra. L'esterno rossoblù supera De Gea con un preciso diagonale. Ancora Palestra scatenato sulla destra calcia sull'esterno della rete da ottima posizione. La Fiorentina prova a reagire ma si scopre e concede spazi al Cagliari, sempre pericoloso in contropiede. Su uno di questi, Mazzitelli allarga su Kilicsoy, bravo a rientrare sul sinistro per calciare: lo mura in calcio d'angolo Ndour. vanoli prova a scuotere i suoi e manda in campo anche Brescianini ed Harrison al posto di Ndour e Gosens. Al 74' i viola dimezzano lo svantaggio. Solomon sterza e allarga a destra su Dodo, cross basso verso il secondo palo girato in rete da Brescianini che anticipa Ze Pedro e batte Caprile. Subito dopo, altro inserimento di Brescianini, si salva con affanno la difesa rossoblù. Ora è un assedio. All'80' calcia col sinistro Fabbian, la vede all'ultimo Caprile ma riesce comunque a respingere la conclusione.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (59' Harrison); Mandragora (46' Fabbian), Fagioli, Ndour (59' Brescianini); Solomon (83' Solomon), Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli

CAGLIARI (3-5-2) - Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (80' Zappa), Adopo, Mazzitelli (80' Prati), Gaetano, Obert (80' Idrissi); Se.Esposito (64' Sulemana), Kilicsoy (71' Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane

Marcatori: Kilicsoy (C) 31', Palestra (C) 47', Brescianini (F) 74'

Ammoniti: Pongracic (F), Caprile (C), Mina (C), Zé Pedro (C), Comuzzo (F)

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)