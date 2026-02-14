Serie A, la Fiorentina fa il colpo a Como e vede la salvezza

La Fiorentina vince 2-1 in trasferta a Como e conquista tre punti d’oro in chiave salvezza. La squadra di Vanoli si porta a 21 punti e aggancia il Lecce al quartultimo posto. Frenano invece i lariani, fermi a 41 punti ma con una partita da recuperare. Ritmi bassi e poche emozioni nel primo tempo con la squadra di Vanoli che interpreta bene la gara al cospetto di un Como decisamente sottotono. Al 26’ i viola passano in vantaggio con Nicolò Fagioli, alla prima rete in campionato. Nella ripresa arriva subito il raddoppio della Fiorentina con il calcio di rigore trasformato da Moise Kean. Sotto di due gol, il Como prova a rientrare in partita. Al 77’ l’autorete di Parisi rende il finale di partita incandescente. La squadra di Fabregas le prova tutte ma stavolta i viola riescono a gestire bene i minuti finali e conquistano una vittoria importantissima per la salvezza.

La partita

Inizia con buona personalità la Fiorentina, che interpreta bene la partita nelle due fasi; non concede spazi al Como e appena può, prova ad insidiare la difesa comasca. Al 26’ si sblocca la partita. Cross dalla sinistra in area di Parisi, la palla finisce a Fagioli, che evita Kempf e supera Butez sul primo palo. La reazione dei padroni di casa è immediata ma poco produttiva. Ci prova Nico Paz ma la sua conclusione finisce fuori. Il Como non riesce a produrre la solita mole di gioco e De Gea non deve compiere ancora alcun intervento. Il primo tempo vola via senza grandi sussulti e termina con la squadra viola in vantaggio 1-0.

Subito due cambi per Fabregas: entrano Alberto Moreno e Jesus Rodriguez per Valle e Kuhn. Al 52’ grande ingenuità di Perrone, che stende Mandragora in area. Marchetti non ha dubbi e assegna rigore. Si incarica della battuta Kean, che la spedisce all’incrocio dei pali con Butez immobile. Il Como ci prova subito. Jesus Rodriguez calcia all’interno dell’area; blocca De Gea. Poi al 57’ è Baturina a provare una conclusione che sibila il palo. Ora i lariani spingono e al 66’ non sfruttano una grande occasione. Flipper in area, sul tentativo di Morata, non riesce ad intervenire Ramon. Al 77’ il Como accorcia le distanze. Dalla sinistra cross in mezzo di Jesus Rodriguez, Parisi con Morata alle spalle, nel tentativo di mandare in angolo mette in rete con un intervento sbilenco. La squadra di Fabregas le prova tutte, la Fiorentina soffre. All’89’ viene espulso Morata per doppia ammonizione. L’attaccante spagnola litiga prima con Mandragora poi spinge via Pongracic, collezionando la doppia infrazione in pochi minuti. Nel recupero Piccoli si divora un gol a tu per tu con Butez. Dopo cinque minuti di recupero Marchetti fischia la fine. Tre punti d’oro per i viola.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1) - Butez; Vojvoda (72’ Caqueret), Ramon, Kempf, Valle (46’ Alberto Moreno); Da Cunha, Perrone (58’ Addai); Kuhn (46’ Jesus Rodriguez), Nico Paz, Baturina; Douvikas (58’ Morata). Allenatore: Cesc Fabregas

FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli (84’ Ndour); Harrison, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean (84’ Piccoli). Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: Fagioli (F) 26’, Kean (F) (rigore) 54’, Parisi (F) (autorete) 77’

Ammoniti: Kempf (C), Jesus Rodriguez (C), Mandragora (F), Ranieri (F)

Espulsi: Morata (C) 89’

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)