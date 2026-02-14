Serie A, l’Atalanta stende la Lazio all’Olimpico e si avvicina alla zona Europa

L’Atalanta supera 2-0 la Lazio in un Olimpico, ancora semivuoto per la contestazione al presidente Lotito. La squadra di Palladino sale a 42 punti, superando il Como al sesto posto in classifica e si avvicina sempre più alla zona Europa. Resta a 33 punti la Lazio, ormai lontana dalle posizioni che contano. Primo tempo equilibrato con una grande occasione per parte. Provstgaard salva di testa a porta vuota sul tiro di Krstovic, i biancocelesti rispondono con un palo di Taylor. Al 41’ è la Dea a passare in vantaggio con il rigore trasformato da Ederson. Nella ripresa i nerazzurri tengono bene il campo e raddoppiano con un tiro a giro di Zalewski. L’unico sussulto lo regala un palo di Ratkov nel finale. Tre punti importanti per la Dea, che ora può concentrarsi sui playoff di Champions contro il Borussia Dortmund.

La partita

Fase di studio nei primi minuti, caratterizzati da tanti duelli a centrocampo. La Lazio prova a pressare alta, l’Atalanta gioca d’attesa. La prima occasione tocca ai nerazzurri. Al 16’ Zalewsky vede l’inserimento di Bernasconi che evita l’uscita di Provedel e mette in mezzo. A porta sguarnita Krstovic tira a rete; Provstgaard salva di testa e mette in corner. Subito un cambio per Palladino. Esce Ahanor già ammonito e in grossa difficoltà su Isaksen, entra Kolasinac. Al 27’ Lazio vicina al gol. Azione di Maldini che in area serve Taylor. Il tiro dell’olandese, deviato anche da Carnesecchi, finisce sul palo. Al 39’ rigore per l’Atalanta. Cross di Zappacosta, interviene Cataldi in scivolata col braccio alto. Sacchi indica il dischetto. Si incarica della battuta Ederson, che spiazza Carnesecchi. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio 1-0. Subito cambi nella ripresa. Sarri sceglie Patric per Gila. Palladino invece inserisce Kossonou per Scalvini e Raspadori per Samardzic. La Lazio chiede un rigore per un fallo di mano di Zappacosta. Dopo un lungo consulto al Var, viene ravvisato un fuorigioco di Tavares. Al 54’ occasione per la Lazio. Carnesecchi fa un grande intervento sulla spizzata di Noslin, poi Marusic manda alto il tap-in. Al 60’ arriva il raddoppio della Dea. Zalewski trova un tiro a giro sul secondo palo che supera Provedel. Subito il secondo gol i biancocelesti smettono di crederci, pagando anche le fatiche di Coppa Italia. L’Atalanta è costretta a giocare gli ultimi minuti in dieci uomini, avendo i campionati per un problema muscolare di Raspadori. Al 90’ sugli sviluppi di un corner, stacca Ratkov e colpisce il palo, con Maldini che non riesce a cogliere la ribattuta. Finisce così vince 2-0 l’Atalanta.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila (46’ Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67’ Rovella), Taylor (79’ Cancellieri); Isaksen, Maldini, Noslin (67’ Ratkov). Allenatore: Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini (46’ Kossonou), Djimsiti, Ahanor (24’ Kolasinac); Zappacosta (83’ Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (46’ Raspadori), Zalewski (69’ Sulemana); Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Ederson (A) (rigore) 41’, Zalewski (A) 60’

id="docs-internal-guid-091aa0b2-7fff-c427-01f5-5bc3da5fa940">Ammoniti: Scalvini (A), Ahanor (A), Bernasconi (A), Taylor (L), Djimsiti (A)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)