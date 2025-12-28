Il Milan cala il tris al Verona con un super Nkunku e vola in testa alla classifica

Il Milan batte 3-0 il Verona a San Siro e conquista il momentaneo primo posto in classifica. Primo tempo difficile per i rossoneri, che non riescono a trovare spazi contro un Verona ben disposto in campo. Nel recupero il solito Christian Pulisic raccoglie una spizzata di testa di Rabiot da corner e sblocca il match, finora molto complicato. Nella ripresa sale in cattedra Christopher Nkunku, che trova i primi gol in Serie A, con una doppietta in cinque minuti. Al 48' realizza un rigore poi è il più lesto a ribadire in rete la respinta di Montipò sul palo, dopo un tiro di Modric. Il Verona non c'è più in campo, i rossoneri sprecano diverse occasioni. In attesa di Atalanta-Inter in programma stasera, la squadra di Allegri è prima con 35 punti.

La partita

Il Milan fa la partita ma trova pochi spazi contro i gialloblù, scesi in campo senza timori reverenziali. All'8' Bernede sfrutta un errore di Saelemaekers sulla sinistra e si invola verso Maignan, chiude tutto Rabiot. I rossoneri tardano a carburare e giocano a ritmi bassi. e costruiscono una buona occasione al 20'. Dopo un batti e ribatti in area, il pallone arriva a Loftus-Cheeck, che calcia di destro a botta sicura. Il suo tiro viene deviato in angolo. Al 28' bella azione sulla destra di Rabiot, che mette un cross in mezzo per Nkunku: il francese però parte con un attimo di ritardo e non ci arriva. La manovra rossonera è poco efficace e la difesa gialloblù chiude tutti gli spazi. Nel recupero arriva il gol del vantaggio. Su corner di Modric, spizzata di testa di Rabiot per Pulisic: l'americano con un tap-in sotto misura trafigge Montipò.

Subito due campi per il Verona. Escono Giovane e Mosquera per Sarr e Orban. Al 47' Nelsson trattiene Nkunku in area: Fabbri non ha dubbi e concedere rigore. Si incarica della battuta lo stesso Nkunku, che spiazza Montipò. Ora i rossoneri giocano sulle ali del'entusiasmo. Al 53' Modric conclude col sinistro, Montipò si salva col palo ma si arrende di nuovo a Nkunku, che mette in rete un gol facile facile. Ora c'è solo il Milan in campo. Rabiot tenta la conclusione da fuori ma alza troppo la mira. Al 62' gran palla di Nkunku per Loftus-Cheek che calcia forte sul primo palo, si fa trovare pronto il portiere gialloblu. I rossoneri controllano il gioco, gestendo i ritmi della partita. L'unico brivido in area rossonera all'88'. Orban ribadisce in rete dopo una respinta di Maignan, ma prima c'è stato un fallo in attacco commesso sul numero uno francese. Finisce così, 3-0 per il Milan. Fa festa San Siro.

Il tabellino

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori (86' Odogu), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (75' Athekame), Loftus-Cheek (71' Fofana), Modric (70' Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (76' Ricci). Allenatore: Massimiliano Allegri

VERONA (3-5-1-1) - Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (75' Serdar), Niasse, Al-Musrati (84' Harroui), Bernede, Bradaric (65' Valentini); Giovane (46' Sarr); Mosquera (46' Orban). Allenatore: Alberto Bertolini (vice Paolo Zanetti)

Marcatori: Pulisic (M) 45+1', Nkunku (M) (rigore) 48' e 53'

Ammoniti: Al-Musrati (V)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)