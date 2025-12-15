La Roma supera di misura il Como all'Olimpico: basta un lampo di Wesley

La Roma vince 1-0 la sfida contro il Como all'Olimpico, valida per il 15° turno di Serie A. Bella reazione della squadra di Gasperini, che si riscatta dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari e trova tre punti fondamentali per proseguire la corsa verso la vetta della classifica. Nel primo tempo i giallorossi costruiscono diverse palle gol, senza riuscire però a concretizzarle. Soffrono i lariani, che perdono anche Diao per infortunio muscolare. Al 60' la Roma trova il vantaggio con un bel diagonale di Wesley. Solo negli ultimi minuti cresce la pressione del Como ma prima Jesus Rodriguez e poi Posch non trovano la via del gol. Con questa vittoria i giallorossi si portano a 30 punti, uno in meno del Napoli terzo e tre dell'Inter capolista. Il Como resta fermo a quota 24 ed esce con due sconfitte dallla doppia trasferta a San Siro e all'Olimpico. Cinque gol subiti e zero fatti sono un bilancio che forse ridimensiona le ambizioni di Fabregas.

La partita

Si parte subito a ritmi elevati con tanti capovolgimenti di fronte. Il Como ci prova con Addai, la sua conclusione viene respinta. I giallorossi rispondono con Wesley, che cerca Ferguson in avanti, ma il passaggio risulta impreciso. Al 17' punizione di Pellegrini e colpo di testa di Hermoso sul secondo palo: Smolcic a centro area mette in angolo prima del tap-in di Mancini. La Roma insiste. Soulé conclude di sinistro da buona posizione ma trova la deviazione della difesa. Sulla respinta arriva Wesley che calcia alto. Al 31' si vede il Como. Diao fa tutto da solo: parte dalla propria area e supera tutta la difesa giallorossa. Entrato in area, tenta il tiro, ma Rensch riesce a respingere la conclusione. Problemi muscolari per Diao, al suo posto entra Douvikas. Grande occasione per la Roma: Koné serve un rigore in movimento a Ferguson. Salva tutto Baturina. Il primo tempo si chiude con il punteggio fermo sullo 0-0.

Al 47' gol annullato alla Roma. Cristante infila Butez ma è tutto fermo per un fuorigioco ad inizio azione di Pellegrini. La squadra di Fabregas prova a giocare più alta. Al 52' Douvikas calcia trovando la deviazione di Ndicka, con Svilar che interviene di pugno per anticipare Baturina. Poi ci prova Nico Paz, tiro deviato in corner. Al 60' segna la Roma. Azione avvolgente da sinistra a destra. Soulé accomoda il cross di Rensch per Wesley, che incrocia col destro e batte Butez. Buon momento dei giallorossi che giocano sulle ali dell'entusiasmo. Il Como perde anche Addai, sostituito da Jesus Rodriguez. Negli ultimi minuti i lariani vanno a caccia del pareggio e si fanno pericolosi. All'83' Nico Paz lancia in profondità per Jesus Rodriguez, che crossa dalla sinistra, senza trovare compagni al centro dell'area. Un minuto dopo Posch: servito da un filtrante in area, prova il sinistro ma il tiro viene murato da Ndicka. Gli ultimi assalti del Como non portano frutti. La difesa della Roma regge bene l'urto. L'Olimpico può festeggiare un'importante vittoria.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé (82' Bailey), Pellegrini (73' El Shaarawy); Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

COMO (4-2-3-1) - Butez; Smolcic (79' Van der Brempt), Kempf, Ramon, Valle; Caqueret (65' Posch), Da Cunha; Addai (65' Jesus Rodriguez), Baturina (79' Kuhn), Diao (37' Douvikas); Nico Paz. Allenatore: Cesc Fabregas

Marcatori: Wesley (R) 60'

Ammoniti: Addai (C), Mancini (R), Nico Paz (C), El Shaarawy (R), Wesley (R), Ramon (C)

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)