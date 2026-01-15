Serie A, il Bologna cala il tris al Verona e torna alla vittoria dopo sette turni

Il Bologna passa 3-2 al Bentegodi contro il Verona, nel recupero del 16° turno di Serie A. Buona prestazione per la squadra di Italiano che segna tre splendidi gol nel primo tempo e poi soffre nel finale. Una vittoria che consente di ritrovare i tre punti, che mancavano dalla vittoria di Udine nel mese di novembre e salire a 30 punti. Match subito molto scoppiettante con i gialloblù in vantaggio al 13° grazie a Gift Orban. Passa poco e salgono in cattedra i rossoblù. Al 22' pareggia Riccardo Orsolini con un tiro all'incrocio dei pali. Poi è Jens Odgaard a firmare il sorpasso dal limite dell'area. L'eurogol di Santiago Castro chiude il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa l'autorete di Freuler riapre il match. I gialloblù ci credono e sfiorano anche il pari: Ravaglia salva il risultato su Sarr. Finisce con un nuovo stop casalingo per la squadra di Zanetti, che resta ultima a 13 punti insieme al Pisa.

La partita

L'avvio è subito movimentato con diversi capovolgimenti di fronte. Al 13' è il Verona a passare in vantaggio. Al 13' schema su punizione del Bologna, il tiro respinto ad Odgaard dà al via ad una veloce ripartenza dei gialloblù. Bernede si fa quaranta metri palla al piede e al momento giusto serve Orban, che entra in area e con un destro preciso supera Montipò. La reazione della squadra di Italiano è immediata. Al 21' arriva il pareggio. Dal limite dell'area, Orsolini pesca un sinistro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali lontano, imprendibile per Montipò. Il Verona va subito vicino al pareggio. Cross dalla sinistra di Bradaric, Orban sfiora la traversa di pochi centimetri. Al 29' raddoppia il Bologna. Dominguez scappa via sulla sinistra a Nunez e mette in mezzo per Odgaard che con un mancino chirurgico la mette all’angolino. Il Verona subisce il colpo. Al 43' Pobega di testa appoggia per Castro al limite dell’area, l’argentino prende la mira e trova un destro che si insacca sotto la traversa.

Il Verona prova subito a dimezzare lo svantaggio. Sarr recupera un pallone pericoloso sulla sinistra e lancia Orban, ma Pobega interviene con ripiegamento tempestivo e anticipa l’attaccante gialloblù. Zanetti prova a scuotere i suoi e manda in campo Giovane e Gagliardini per Serdar e Al-Musrati. Al 65' gli scaligeri sfiorano il gol. Gagliardini dalla fascia destra crossa verso il secondo palo, Sarr trova la coordinazione perfetta per tentare la mezza rovesciata al volo. La palla finisce alta sopra la traversa. La squadra di Zanetti continua a premere e dimezza lo svantaggio. Al 71' Orban scappa sulla destra e crossa al centro, Freuler provo ad allontanare ma sfortunatamente infila Ravaglia. Ora il Verona ci crede e al 77' sfiora il pari. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva sul piede di Sarr, solo davanti alla porta. L’attaccante si gira e conclude, ma Ravaglia si oppone con il corpo.

Il tabellino

VERONA (3-5-2) - Montipò; Nellson, Valentini, Nunez (46' Slotsager); Bradaric, Niasse (77' Cham), Bernede, Al- Musrati (53' Gagliardini), Serdar (52' Giovane); Orban, Sarr (82' Mosquera). Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia; Holm (80' Zortea), Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega (66' Moro); Orsolini (90' Fabbian), Odgaard (79' Ferguson), Dominguez; Castro (66' Immobile). Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Orban (V) 13', Orsolini (B) 22', Odgaard (B) 29', Castro (B) 43', Freuler (B) (autorete) 71'

Ammoniti: Nunez (V), Vitik (B), Orsolini (B)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)