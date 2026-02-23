Serse Cosmi torna ad allenare: qual è la sua nuova squadra

Una stagione per nulla all’altezza delle aspettative: avrebbe dovuto lottare con Benevento e Catania per la promozione diretta in serie B ma la Salernitana è sempre più in crisi. Dopo la sconfitta interna di domenica contro il Monopoli la società ha deciso di cambiare la guida tecnica e chiamare Serse Cosmi.

La nota della società

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari.

Il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale”. E sì, perché la società campana ormai potrà soltanto giocarsi i play-off in chiave promozione dal momento che il Benevento ha 64 punti, il Catania dietro con 59 e la Salernitana attardata al terzo posto con 50 punti frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Cosmi torna in panchina

Dopo 4 anni di assenza in cui ha fatto l’opinionista in tv e spesso anche in radio, ecco che torna su una panchina l’allenatore umbro Serse Cosmi. 67 anni, prima della nuova avventura in Campania l’ultima esperienza in panchina era stata nel 2022 con la squadra croata del Rijeka.

La carriera

Sono ben 501 le presenze di Cosmi tra Serie A e Serie B: dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Ellera (1987), è passato via via a club sempre più importanti. Dal Pontevecchio all’Arezzo, dal Perugia al Genoa, sono poi arrivate società come Udinese, Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Pescara, Trapani, Ascoli, Venezia, Perugia, Crotone prima dell’esperienza in terra croata.