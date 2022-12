"Siete il nulla". Lo sfogo di Alessandra De Stefano contro la carta stampata

Un attacco durissimo, quello della direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, contro i colleghi che sui giornali hanno criticato "Il Circolo dei Mondiali", la trasmissione di Rai 1 in onda dopo la partita delle 20 da lei condotta.

"La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere – si legge nel suo tweet – Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla" . Poi ci tiene a sottolineare gli ascolti in crescita della sua trasmissione: "Ieri #Ilcircolodeimondiali è stato seguito da 2 milioni e mezzo di telespettatori ed ha ottenuto il 14% di share. Grazie a chi ci ha scelto vi aspettiamo stasera subito dopo la partita su RaiUno e RaiPlay per le finali di sabato e domenica saremo solo su RaiPlay".

A sua difesa è intervenuto il giornalista Diego Antonelli, che prende parte al programma insieme a Sara Simeoni e Yuri Chechi: "Sogno un mondo nel quale il merito venga riconosciuto. Mi rendo conto che siamo lontani da questo traguardo. Il merito suscita invece ancora invidie e miserie. Specialmente se è indossato con l’eleganza di una donna come Alessandra De Stefano".

Del resto la direttrice di Rai Sport aveva già dimostrato di non avere peli sulla lingua, nel corso della prima puntata, quando con una lunga invettiva aveva attaccato senza mezzi termi i vertici della Fifa, come nessuno aveva osato fare, per tutte le contraddizioni e le ombre che hanno contraddistinto l'organizzazione dei Mondiali in Qatar.

Le critiche

Nei primi giorni di programmazione, la trasmissione è stato oggetto di pesanti critiche non solo sui social. Anche la critica televisiva sulla carta stampata ha definito poco interessante il format della trasmissione, uno spin-off del "Il Circolo degli Anelli", andato in onda durante i Giochi Olimpici di Tokyo con grande successo. Ad inasprire le critiche anche il particolare che la De Stefano conducesse, praticamente afona.

Il programma che prova a mixare informazione calcistica e intrattenimento, soprattutto nelle prime settimane del Mondiale in Qatar ha registrato ascolti deludenti. La differenza di share rispetto alla partita di calcio è stata sempre elevatissima. Ieri la semifinale Francia-Marocco ha ottenuto quasi il 50% di share. Sorte diversa invece per "Il Circolo dei Mondiali", andato in crescendo per quanto riguarda l'Auditel, ma senza brillare dal punto di vista editoriale, con questo ricercato mix tra intrattenimento e analisi calcistica, che non ha convinto del tutto.