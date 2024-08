S'infiamma l'ultimo giorno di calciomercato. Da Osimhen a Bennacer: le principali trattative

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Vietato alzarsi dal divano o lasciare il cellulare sotto l'ombrellone: l'ultimo giorno di calciomercato ha ancora tanto da dare. In particolar modo in Italia, dove le big stanno limando ancora gli ultimi dettagli. E non si tratta di innesti di ultima fascia o di quarte linee: sul tavolo ci sono la questione Osimhen per il Napoli e il nodo Bennacer per il Milan, giusto per citare due esempi in grado di rimarcare il livello delle trattative ancora in ballo. Il gong scoccherà a mezzanotte: fino all'ultimo secondo utile tutto sarà possibile.

- Dopo mesi di tira e molla, con tanto di incertezze e voci di corridoio smentite, il futuro di Victor Osimhen inizia a prendere (davvero) forma. È in chiusura l'operazione che porterebbe l'attaccante nigeriano all'Al Ahli: gli accordi sono in via di definizione; vanno sistemati i particolari e il 25enne partirà in direzione Arabia. Gianluca Di Marzio parla di circa 80 milioni di euro per il Napoli, mentre per il calciatore è previsto un contratto di 4 anni a circa 40 milioni a stagione (dovrebbe essere presente anche una clausola rescissoria).

- Restando in terra partenopea, la dirigenza azzurra potrebbe fare un ultimo tentativo per Billy Gilmour del Brighton. Il centrocampista scozzese spinge per vestire la maglia del Napoli, ma gli italiani aspettano un'apertura dagli inglesi per sbloccare l'affare.

- Anche in casa Milan gli uffici stanno lavorando a ritmo sostenuto. Dopo aver definito lo scambio con la Roma tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, i rossoneri devono fare i conti con gli sviluppi della situazione Ismael Bennacer. La cessione in prestito del centrocampista algerino è ancora possibile e potrebbe materializzarsi in queste ore. Sul suo profilo si sono registrati forti interessi dall'Arabia e da diverse squadre europee.

- A quel punto il Milan dovrebbe scommettere velocemente sul sostituto. E si potrebbe ingaggiare un braccio di ferro con la Roma, una sfida tutta italiana per Manu Koné. I rossoneri da tempo hanno messo gli occhi sul mediano francese del Borussia Monchengladbach, che però gode dell'apprezzamento anche dei giallorossi. Dunque i due club, dopo aver fatto asse per Abraham e Saelemaekers, potrebbero sfidarsi a poche ore dalla fine del calciomercato.

- La Juventus saluta ufficialmente Federico Chiesa.

L'attaccante 26enne ha completato con successo le visite mediche e ha finalizzato un accordo a lungo termine: si unisce così al, che ha battuto la concorrenza e si è assicurato le prestazioni dell'esterno italiano.