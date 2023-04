Europa League, Sporting Lisbona-Juventus: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

La Juventus di Massimiliano Allegri si lecca le ferite dopo la sconfitta subita in campionato contro il Sassuolo, la seconda di fila, e ora si rituffa in Europa League: questa sera si gioca l'accesso alle semifinali contro lo Sporting Lisbona allo stadio José Alvalade. L'1-0 dell'andata lascia ben sperare e dà quel pizzico di vantaggio ai bianconeri che hanno un gol da amministrare. Il passaggio del turno vorrebbe dire affrontare in semifinale una tra Siviglia e Manchester United, con la Juventus che vuole tornare tra le prime quattro squadre dell'Europa League come avvenne nel 2014 quando con Antonio Conte in panchina fu poi eliminata dal Benfica. Dall'altra parte del tabellone, invece, si affronteranno Union St. Gilloise-Bayer Leverkusen e Roma-Feyenoord.

Come sta la Juventus

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta subita contro il Sassuolo ma in Europa il loro ruolino di marcia è ottimale. Soliti dubbi in attacco per Allegri che potrebbe proporre il tridente formato da Federico Chiesa a fianco di Angel Di Maria e uno tra Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik anche se non è da escludere possa partire con una formazione più coperta con una seconda punta in appoggio a un tra Milik e Vlahovic. In porta ballotaggio Perin-Szczesny dopo quello che è successo al portiere polacco nella sfida di andata, con il malore che l'ha costretto al cambio a fine primo tempo. Difesa con Gatti-Bremer-Danilo. Dovesse scegliere il 3-5-2 allora sarà inserito Fagioli al fianco di Rabiot e Locatelli con Cuadrado e Kostic esterni.

Come sta lo Sporting Lisbona

Lo Sporting Lisbona invece è reduce da uno scialbo 1-1 casalingo contro l'Arouca e sarà ancora senza Paulinho. Amorim non potrà contare nemmeno sul terzino destro St. Juste infortunatosi a Torino nel corso della gara d'andata: al suo posto Diomande e dello squalificato Ugarte. In attacco sarà tridente composto da Edwards-Chermiti-Trincão, con Pedro Gonçalves a centrocampo. In porta ancora una volta l'ex cagliaritano Adan.

Dove vedere la partita

Ci diverse opzioni per assistere a Sporting Lisbona-Juventus, in televisione: la gara sarà trasmessa da DAZN per gli abbonati, che potranno scaricare l'app su una smart tv abilitata al servizio, ma anche su Sky, sempre per gli abbonati, in particolare su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252. In streaming, invece, Sporting-Juventus si potrà vedere su DAZN (o scaricando l'app su qualsiasi dispositivo mobile o accedendo al sito della piattaforma), su SkyGo (app gratuita per gli abbonati a Sky) e infine su NOW.

Non ci sarà invece la diretta in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni



SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All. Ruben Amorim



JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Massimiliano Allegri