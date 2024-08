Thiago Motta, esordio vincente sulla panchina della Juventus. Como ko 3-0

Ascolta ora 00:00 00:00

Buono l'esordio di Thiago Motta sulla panchina della Juventus che batte 3-0 il Como di Cesc Fabregas, grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso e conquista così i primi tre punti in Serie A. Il match dello Stadium, a senso unico, è stato giocato con intensità e a tratti anche qualità dalla Vecchia Signora che ha fatto già intravedere qualche nuovo dettame tattico del suo nuovo allenatore. Sugli scudi Yildiz autore di una grande partita e di giocate sopraffini, mai fini a se stesse e sempre utili alla squadra. Benissimo ma sfortunatoa anche Dusan Vlahovic che ha colpito due pali e che si è anche visto annullare un gol di testa, per una posizione di fuorigioco millimetrica. Benissimo in difesa con Bremer e Gatti che hanno eretto un vero e proprio muro, con Cambiaso e Cabal che hanno spinto e difeso alla perfezione.

Buona anche la prova a metà campo del nuovo arrivato Thuram, uscito tra gli applausi al 67' in favore di Fagioli. Inoperoso Di Gregorio e bravo Thiago Motta con la sua intuizione sulla sinistra, ovvero Mbangula che ha disputato un'ottima partita e sbloccato la partita di questa sera. Con questo successo la Juventus sale a quota 3 punti come il Verona vincitore per 3-0 sul Napoli, Atalanta vincitrice per 4-0 sul campo del Lecce e Lazio che ha avuto la meglio sul Venezia. Nel prossimo turno, lunedì 26 agosto, la Vecchia Signora giocherà sul campo del Verona di Paolo Zanetti che nel primo turno ha appunto travolto per 3-0 i partenopei allenati da Antonio Conte. Il mercato non è ancora finito e la Juventus di Thiago Motta vuole mettere nel motore almeno altri due-tre giocatori: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Kalulu per migliorare difesa, centrocampo e attacco, l'obiettivo numero uno del club è quello di tornare a vincere lo scudetto dopo 4 anni di vacche magre.

La cronaca della partita

Juventus attiva nei primi minuti di gioco, con il Como chiuso in difesa a spazzare ogni tentativo di affondo bianconero. Al 17' infortunio per Baselli con Fabregas che fa entrare Engelhardt. Il primo squillo della partita è di Vlahovic al minuto 20': grande ripartenza con Yildiz che allarga a destra per Cambiaso che la mette in mezzo per il serbo che brucia il difensore ma non trova di poco il bersaglio grosso. Passano solo 4 minuti e i bianconeri passano in vantaggio con la mossa a sopresa di Thiago Motta, il 20enne belga Mbangula che converge al centro da sinistra e scarica un destro all'angolino su cui Reina non può niente.

Al 35' Yldiz si mette in proprio con un bello strappo e una giocata personale di tutto rispetto: il suo sinistro però viene controllato agevolmente da Reina. Al 43' ancora Juventus pericolosissima con Vlahovic che rivece palla da Yildiz e incrocia con il sinistro: palo pieno. In pieno recupero però ecco la rete del raddoppio con Weah: Yildiz scappa a sinistra e la mette dietro in mezzo, velo di Vlahovic per Weah che calcia di sinistro trovando la traversa, Marcenaro però indica il centrocampo visto che la palla ha superato la linea di porta.

Nella ripresa la Juventus cala il tris già al secondo minuto: Yildiz allarga per Cabal che fa partire un traversone teso a mezza altezza con Vlahovic che gira di testa bucando Reina. L'arbitro però annulla per la posizione di fuorigioco dell'attaccante serbo (millimetrico). Al 53' altro palo per lo scatenato Vlahovic: bella palla rubata sulla trequarti da Cambiaso, che serve il serbo in area di rigore, sullo scavetto Reina smanaccia come può, l'ex Fiorentina ribatte poi di testa trovando palo esterno. La Juventus controlla per tutto il tempo e al 90' cala il tris con uno dei migliori in campo Cambiaso che un po' come Mbangula converge, questa volta da destra, e con il sinistro non lascia scampo a Reina. Al 95' Douglas Luiz sfiora il gol da cineteca ma Reina gli dice no e al 96' Vlahovic se ne va in contropiede ma viene murato ancora da Reina (ravvisato poi offside). Finisce 3-0 per la Juventus allo Stadium.

Il tabellino

JUVENTUS: Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; K. Thuram (67' Fagioli), Locatelli (79' Douglas Luiz); Mbangula, Yildiz, Weah (46' Savona); Vlahovic. Allenatore Thiago Motta

COMO: Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder, Baselli (17' Engelhardt), Da Cunha (55' Abildgaard, 63' Verdi) ; Belotti (55' Gabrielloni), Cutrone (63' Cerri). Allenatore Cesc Fabregas

Marcatori: 24' Mbangula (J), 46' Weah (J), 90' Cambiaso (J)

Ammoniti: Sala (C), Engelhardt (C), Locatelli (J), Verdi (C), Goldaniga (C), Cambiaso (J)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)