Thiago Motta mette alla porta Chiesa: "Fuori per motivi di mercato". Ecco dove può andare

La Juventus di Thiago Motta non è ancora riuscita ad ingranare e dopo la sconfitta pesante per 3-0 contro il Norimberga, non è andata oltre il 2-2 contro il Brest. Al termine dell'incontro, però, il tecnico bianconero ha dato una clamorosa notizia di mercato riguardante Federico Chiesa, che sabato non è stato convocato per l'amichevole contro i francesi: "Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato. Noi all'interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità, e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti. Adesso dobbiamo preparare bene la stagione con le partite e con gli allenamenti che abbiamo fatto. Non c'è niente da aggiungere, ribadisco tutto quello che ho detto".

Il futuro di Chiesa

L'ex attaccante della Fiorentina è legato alla Juventus con un accordo fino al 30 giugno del 2025 e qualche giorno fa si era parlato dell'interessamento dell'Inter pronta a metterlo sotto contratto ma tra un anno, a parametro zero. L'idea della società bianconera e di Cristiano Giuntoli, però, è quella di cederlo entro la fine di agosto per non avere in rosa un separato in caso d'eccellenza. Non solo l'Inter, perché anche la Roma si era fatta avanti per Chiesa offrendo uno scambio con Stephan El Shaarawy che però non ha scaldato il cuore della dirigenza della Vecchia Signora. Anche il Napoli offre uno scambio con Giacomo Raspadori che ha più o meno lo stesso valore di mercato di Chiesa, in scadenza tra un anno, ovvero 25 milioni di euro.

E poi c'è appunto l'Inter con Marotta che vorrebbe il colpo a zero ma non solo. Secondo quanto riportato da Repubblica il presidente nerazzurro, insieme ad Ausilio e Baccin, potrebbe tentare l'assalto a Chiesa nelle prossime settimane magari chiudendo ad una cifra più bassa rispetto ai 25 milioni di euro richiesti puntando sul fatto che una volta finita la sessione di mercato c'è il forte rischio di perderlo a parametro zero. L'ingaggio dell'esterno bianconero non sarebbe un problema per il club di Viale della Liberazione visto che il 27enne guadagna circa 5,5 milioni a stagione.

All'estero è forte l'interesse di Chelsea e Tottenham ma anche in Germania si sarebbe fatto sotto anche il Bayern Monaco.

Non è da escludere, però, che la Juventus se lo tenga fino a gennaio o fino al termine della stagione se non arriveranno offerte congrue al valore del giocatore, con il rischio concreto di perderlo a zero e vederlo magari con la maglia dell'Inter per la stagione 2025-2026.