Tragedia nel mondo del calcio: muore a 16 anni Éder Valencia

Una giovanissima promessa del calcio, una vita spezzata a causa di un incidente mortale in auto proprio nel periodo in cui stava realizzando il grande sogno di firmare il primo vero e proprio contratto di un certo rilievo e debuttare nella Msl americana con la maglia dei New York Red Bulls: a soli 16 anni è morto il colombiano Éder Smic Valencia mentre si trovava in vacanza e in procinto di affrontare il nuovo percorso professionale.

La nota del club

Ad annunciare la scomparsa di Valencia è stato il club con una nota sui propri canali social. " Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa del nostro giocatore Éder Smic Valencia Ambuila, categoria 2009, causa di un incidente automobilistico durante il periodo di vacanza nella sua natale Guachené. Accompagniamo la tua famiglia, i tuoi colleghi e gli amici in questo momento difficile e onoriamo la loro memoria come parte della nostra Accademia. Resterà per sempre nei nostri cuori" .

Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/bb9yT2z0jJ — Academia Alemana Popayán - AAFP (@_AAFPopayan) September 7, 2025

L'incidente mortale

L'incidente stradale in cui ha perso la vita il giovane calciatore è avvenuto nella giornata del 7 settembre a Guachené, nei pressi della località Cali, in Colombia. Sono ancora poco chiare le dinamiche di quanto avvenuto: le autorità hanno avviato un'indagine per capire come si sia schianta la vettura dove viaggiava Valencia.

La promessa del calcio

Secondo quanto appreso dai media colombiani, Valencia aveva iniziato anche a far parte del giro della Nazionale colombiana Under 17 che lo avrebbe convocato per il campionato sudamericano del 2026.

A giorni avrebbe firmato un contratto con New York Red Bulls: il giovane si era distinto nei mesi scorsi nel corso della Bulls Cup Under 16, un torneo dove erano presenti numerosi talen scout della Major League Soccer statunitense a caccia di giovani promesse da inserire nel massimo campionato a stelle e strisce.