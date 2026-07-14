Il Camp di rugby e Dominguez. I giovani detenuti "In meta!"

È stata per anni una delle esperienze più formative compiute all'interno del carcere minorile Beccaria: una lunga storia di avviamento allo sport che culminò con l'arrivo all'istituto di via Calchi Taeggi di una delegazione degli All Blacks neozelandesi. Ora, dopo una lunga pausa, la pallaovale torna al Beccaria, con un camp che a settembre vedrà la presenza dietro le sbarre di un'altra icona rugbistica, l'ex apertura della Nazionale Diego Dominguez. Sarà un camp multidisciplinare, aperto anche ad altri sport, ma che avrà nel rugby il suo core business. Perchè già l'esperienza passata ha dimostrato come a influenzare positivamente il percorso detentivo dei giovani siano soprattutto alcuni valori che nel rugby da principio etico diventano prassi concreta: si pensi alla lealtà e al rispetto delle regole, senza di cui una partita diventa una bolgia. Ma anche alla parità, che è un rimedio contro bullismo e nonnismo: in campo non ci sono boss, tutti colpiscono e vengono colpiti con la stessa franchezza.

A presentare ieri il camp "In meta!", all'ultimo piano di Palazzo Lombardia, sono stati il presidente della Regione Attilio Fontana e il sottosegretario allo Sport Federica Picchi. Per Fontana "il rispetto reciproco e anche la fatica fisica che ogni disciplina richiede sono elementi che contribuiscono alla crescita dei ragazzi, aiutandoli a affrontare con maggiore consapevolezza una fase della vita spesso complessa", mentre la Picchi sottolinea che il rugby è una metafora della vita, "la palla ovale del rugby funziona solo se un compagno la passa all'altro, altrimenti non si gioca". Sulle stesse corde Dominguez: "Nelle giornate del camp i giovani scendono in campo tutti vestiti uguali, con la stessa maglia, a rimarcare un senso di appartenenza comune.

Il rugby insegna che la forza è servizio alla squadra, che l'avversario non è un nemico e che ogni confronto ha senso solo dentro regole condivise e rispetto reciproco". Con l'augurio che il camp sia la premessa di un ritorno in pianta stabile del rugby in una prigione dove molte energie faticano a essere incanalate in una sana esplosione.