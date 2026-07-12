Can Yaman imbranato e tanti show "scorretti"

Dopo il tornado Sandokan con quale ruolo inaspettato il sex-symbol Can Yaman (foto) poteva riproporsi in tv? Semplice: con quello, diametralmente opposto, di un imbranato incapace con le donne. Bro, storia di due fratelli avvocati (a breve l'inizio riprese), con il latin lover Giovanni Nasta che istruisce il goffo Yaman sull'arte della seduzione, è una delle principali novità del catalogo 2026/27 con cui Prime Video celebra i suoi 10 anni di vita. Nuove serie, attesi ritorni, nuovi film e show, tutti ispirati a svago e leggerezza. Con l'eccezione di Un'altra madre, thriller psicologico ora in fase di riprese, che offre a Sabrina Impacciatore "il primo ruolo da protagonista drammatica" (come dichiara lei), i film sono generalmente romantici. Così nel 2027 vedremo, fra gli altri, il sequel di Love Me Love Me, dai romanzi di Stefania S., e Blame it on Rome, con la straniera Gabrielle Union che s'invaghisce del bell'italiano Michele Morrone. Romantiche o ironiche anche le serie. Fra queste Postcard from Italy, con Nicole Wallace, che sarà girata in Sicilia; Come distruggere il mio ex, sulle vendette femminili in amore (attuate da Greta Scarano); Il giorno perfetto in cui la sfrontata e cinica wedding planner Diana Del Bufalo rimarrà (con Pierpaolo Spollon) vittima dei suoi stessi piani; e Due cuori in affitto, tratto da Felicia Kingsley e girato in Sardegna, che come protagonista (in arrivo da Grey's Anatomy) avrà un altro amato divo rosa: Giacomo Gianniotti.

Tra gli show lo stile sembra di maggiore rottura. Più scorretto che mai torna, dal 18 settembre, Roast in Peace 2, con un parterre che promette perfidie: Giuseppe Cruciani, Asia Argento, Fedez, Simona Ventura, Alessandro Borghese. Non meno cinica si profila la seconda stagione di The Traitors Italia, che guidato da Alessia Marcuzzi "castellana sadica" (come si definisce lei) avrà fra i concorrenti Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini.

In autunno la Gialappa's apparirà per la prima volta in video (assieme a Lillo e Lucia Ocone) con Lol Halloween Special. Da un format spagnolo (e reminiscenze dell'omonimo film di Comencini?) viene infine Ingorgo, 6 episodi con un cast corale che comprende Alessandra Mastronardi e Matilde Gioli.