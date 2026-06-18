Case, 4.500 famiglie in ostaggio: "Dissequestrino le nostre vite"

E adesso? "Adesso ci aspettiamo che la politica si assuma le proprie responsabilità. E che dissequestrino immediatamente le nostre vite". Il giorno dopo la sentenza sul caso Torre Milano che ha assolto Comune e operatori, Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese parla di "sollievo" ma mette una scadenza all'attesa.

Due le richieste "tassative" che avanza a nome delle 4500 famiglie da due anni "in ostaggio a teoremi urbanistici e cortocircuiti interpretativi che hanno congelato risparmi, progetti e futuro". Innazitutto "l'apertura immediata di un tavolo permanente a Palazzo Marino con il coinvolgimento di tutti i capogruppo consiliari per garantire tutele straordinarie, risposte rapide e soprattutto lo sblocco degli uffici comunali". Poi "la convocazione urgente di un incontro con il Governo per trovare soluzioni allo stallo". Un incontro a cui - spiega - Milano deve presentarsi unita con una delegazione che veda insieme il Comitato e tutte le forze economiche, sociali e tecnico culturali milanesi del settore per ottenere un quadro normativo chiaro.

Due richieste con una scadenza. "Ci devono dare una risposta entro l'estate", indica Borsellino altrimenti pronto con gli altri a scendere nuovamente in piazza. Perchè la sentenza, da sola, non basta a riaprire i cantieri e neppure a restituire il tempo perduto. "Molti ci domandano se chiederemo un risarcimento. Ma, fermo restando che il nostro primo obiettivo oggi è entrare nelle nostre case, mi chiedo che tipo di risarcimento potremmo chiedere? Ci sono nonni che volevano vivere vicino ai nipoti, famiglie che hanno rinviato scelte di vita, persone che hanno pagato mutui e affitti. Sono momenti della vita che nessuno potrà mai restituire". E poi "chi" dovrebbe risarcire "le famiglie per l'angoscia e i danni subiti in questo periodo di stallo, in una città dove l'acquisto della casa non è un investimento, è vita, ed un impegno complesso". Questo "non è stato solo un processo edilizio ma un sequestro di certezze civili". Con dei dubbi sempre più dubbiosi: "L'ex pm Siciliano che coordinava le inchieste si è candidata con la lista civica di Massimiliano Lisa e che in diverse occasioni ha esternato l'idea di voler buttare giù tutto. Il dubbio che l'inchiesta sia partita per questioni ideologiche sono cresciuti". Le famiglie rimaste coinvolte appartengono a tre categorie diverse. Ci sono quelle che già vivono nelle case finite sotto inchiesta, come Torre Milano che è andata in sentenza martedì. Ci sono quelle che avevano acquistato appartamenti in canteiri poi sequestrati. E ci sono quelli che hanno comprato su carta abitazioni mai realizzate perchè i progetti sono rimasti bloccati negli uffici comunali.

La sua, per esempio? "Il nostro cantiere è sotto sequestroo dal 19 luglio 2024 e ancora non c'è una data non della sentenzama dell'inizio del processo.

L'operatore ha dovuto ritirare tutto quanto per i costi e ora l'area è anche diventata un concentrato di microcriminalità, bivacco per tante persone che entrano abusivamente. Quindi, altra domanda: che tipo di giustizia può mai essere questa?".