Brembo accelera sulle mountain bike: GR-PRO arriva in Europa e porta la tecnologia del racing nel segmento premium

Il mondo delle due ruote ad alte prestazioni diventa un terreno sempre più strategico anche per i grandi nomi dell’automotive. Brembo accelera ora nel segmento delle mountain bike con l’arrivo in Europa di GR-PRO, il nuovo sistema frenante destinato a MTB ed eMTB di fascia alta. Dal 21 settembre il prodotto è disponibile attraverso una rete selezionata di distributori, segnando un ulteriore passo nella diversificazione tecnologica del gruppo bergamasco oltre i tradizionali mercati automotive e motociclistici.

Dal racing alle due ruote a pedali

GR-PRO nasce con un posizionamento dichiaratamente premium e trasferisce nel ciclismo soluzioni maturate nelle competizioni di downhill. Il sistema è stato progettato considerando l’impianto frenante come un insieme integrato: pinze, pompe, pastiglie, dischi, tubazioni in treccia metallica e olio minerale dedicato lavorano in maniera coordinata. L’obiettivo è offrire prestazioni costanti e una risposta della leva precisa anche nelle discese più impegnative e nelle condizioni di utilizzo più gravose.

Il kit punta ai rider più esigenti

Al centro dell’offerta c’è il GR-PRO Kit, rivolto in particolare agli utilizzatori più esperti e al mercato delle MTB ed eMTB di alta gamma. La dotazione comprende due pinze con pastiglie, due pompe freno, tubi in treccia metallica, due set aggiuntivi di pastiglie e i componenti necessari per il montaggio. Dischi e olio minerale vengono invece commercializzati separatamente, una scelta che lascia maggiore flessibilità nella configurazione finale dell’impianto.

La personalizzazione diventa una leva commerciale

Uno degli elementi su cui Brembo costruisce il posizionamento del prodotto è la modularità. I diversi componenti possono essere combinati in funzione della bicicletta, dello stile di guida e delle preferenze del singolo utilizzatore, ampliando le possibilità di configurazione rispetto a un sistema standard. Una strategia che consente al gruppo di rivolgersi a un pubblico disposto a investire in componentistica specialistica, facendo leva non soltanto sulle prestazioni ma anche sulla personalizzazione dell’esperienza di guida.

Un nuovo spazio nella strategia Brembo

L’ingresso commerciale di GR-PRO in Europa rafforza la presenza di Brembo in un comparto nel quale tecnologia, elettrificazione delle biciclette e crescita della fascia premium stanno aumentando la domanda di componenti evoluti. Per l’azienda bergamasca il progetto rappresenta inoltre un’opportunità per valorizzare competenze sviluppate nel motorsport, adattandole a un mercato diverso ma accomunato dalla ricerca di controllo, affidabilità e prestazioni. La distribuzione avverrà tramite operatori selezionati della rete Brembo europea.