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Ciclismo

Ciclismo pista. Ai Mondiali Italia argento uomini-donne

Gli azzurri non riescono a contenere lo strapotere dei danesi che concludono la loro prova facendo registrare il tempo di 3′40865, mentre gli azzurri fanno fermare i cronometri sul 3′45′'596

Pier Augusto Stagi
Ganna oro bis nel Mondiale del dramma
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L’Italia del pedale ci resta d’argento. Il quartetto maschile (Francesco Lamon, Jonathan Milan, Filippo Ganna e Alessio Magagnotti) guidato dal ct Dino Salvoldi ha perso la finale con la fortissima Danimarca che ha conquistato il quarto titolo mondiale consecutivo. Gli azzurri non riescono a contenere lo strapotere dei danesi che concludono la loro prova facendo registrare il tempo di 3′40865, mentre gli azzurri fanno fermare i cronometri sul 3′45′'596. Le azzurre di Marco Villa (Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Alzini e Chiara Consonni), invece, hanno ceduto il titolo mondiale conquistato un anno fa alla Gran Bretagna dopo essere state al comando anche di un secondo nei primi giri. I tempi finali: 4′04′'610 per le inglesi, 4′09′'967 per le italiane. Per il team guidato da Salvoldi si tratta del terzo argento dal 2022. Per la cronaca e per la storia, l’argento di ieri è la settima medaglia mondiale conquistata da Filippo Ganna: un oro, tre argenti e tre bronzi.

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