Per Mago Merlier un'altra volata vincente

Sperava di festeggiare il passaggio del turno del suo Belgio, ma alla fine Tim Merlier ha dovuto ancora una volta inventarsi qualcosa per tirarsi su il morale. E visto che è tipo veloce, Mago Merlier ha tirato fuori dal cilindro l'ennesima volata vincente. Tre volate, due vittorie per il ragazzo della Soudal Quick-Step (la quinta in carriera al Tour). «Ho vinto due volate su tre, sono felice nonostante l'eliminazione del Belgio ai Mondiali», spiega Merlier, l'uomo invisibile, che senza treno fa tutto da solo. La corsa vive sull'ennesima fuga interminabile, che evapora per sfortuna dei fuggiaschi ad un chilometro dal traguardo. Sulle strade di Cyrano verso Bergerac, la storia d'amore è vissuta e raccontata con passione da tre arditi, che sanno che non sarà giornata, ma ci provano lo stesso. La vittima è Liam Slock, belga di 25 anni, popolarissimo sui social per aver vinto la sua prima corsa in Svizzera tagliando il traguardo strisciando per terra. Insomma, degno di Paperissima. Oggi, per il caldo, tappa più corta di 30 km.

Ordine d'arrivo 8ª tappa Perigueux-Bergerac: 1) Tim Merlier (Bel, Soudal) km

180 in 3h 52'50'' (media 46,488), 2) Girmay (Eri) st, 3) Kooij (Ola), 42) Caruso. Classifica: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae) in 28h 49'07'', 2) Vingegaard (Dan) a 2'42'', 3) Del Toro (Mex) a 3'27'', 16) Piganzoli a 10'46''.