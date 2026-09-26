Alice Mangione ricoverata in ospedale per un’infezione: come sta l’attrice

“Sono ricoverata da sabato”. Così Alice Mangione ha annunciato ai suoi fan di essere finita in ospedale. Con il pigiama verde indosso e lo sguardo di chi non vede l’ora di tornare a casa, l’attrice comica ha parlato dei suoi problemi di salute, ma nel suo post affidato ai social network non ha perso il sorriso e neppure la sua solita ironia.

Il post dall’ospedale

“Sono qui perché non so pronunciare Sussex ma mi stanno curando”, ha esordito scherzosamente Alice, condividendo una foto dall’ospedale e parlando delle sue condizioni di salute: “Pensavo fosse una cistite invece era un calesse. Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po’ esagerato e ho fatto arrivare l’infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata”. Tornata seria per un momento, l’artista ha spiegato che l’infiammazione delle vie urinarie di cui soffriva da alcuni giorni - che normalmente si risolve senza complicazioni – nel suo caso ha avuto un risvolto inatteso e si è estesa ai reni, rendendo necessario il ricovero per seguire una terapia antibiotica mirata.

Come sta

Nell’attesa delle dimissioni, che con ogni probabilità arriveranno all’inizio della prossima settimana, Alice non ha perso il sorriso e dal letto dell’ospedale ha rassicurato i fan: “Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto (prestissimo spero!) sarò fuori. E non appena avrò un weekend libero… gita nel Sussex. Sassex. Sassux. Quello lì“. Nell’attesa di concedersi una vacanza, in realtà, Alice Mangione è già con la testa ai prossimi impegni professionali.

Il ritorno in teatro

Dal prossimo 11 dicembre, infatti, sarà di nuovo sul palco con“Galattica”, il suo nuovo spettacolo teatrale che la vedrà impegnata in un tour di nove date. Dopo il ricovero, dunque, Alice guarda già al ritorno in scena con la voglia di lasciarsi alle spalle questo imprevisto e riprendere il contatto con il suo pubblico.