Registe e film italiani: Roma si prepara alla Festa del Cinema

Ventunesima edizione dai grandi numeri per la Festa del Cinema che si svolgerà a Roma dal 13 al 25 ottobre. «Non si possono avere 150 capolavori su 150 titoli, ma ognuno ha una particolarità» dice subito Salvatore Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma che ieri ha presentato il cartellone con la direttrice artistica Paola Malanga. La varietà e la quantità di offerta è infatti il punto di forza del festival capitolino. Saranno 18 i film in concorso di cui si affretta a dire la direttrice «sei sono diretti da registe e tre sono italiani». Un po’ per smarcarsi dalla Mostra di Venezia che aveva una regista e mezza in Concorso e cinque italiani ma un po’ anche perché «quello femminile è uno sguardo irrinunciabile».

Tre i grandi riconoscimenti internazionali, il Premio alla carriera all’attore spagnolo Javier Bardem che lo ritirerà dalle mani del Premio Oscar Paolo Sorrentino, l’Industry Lifetime Achievement Award a Tessa Ross, produttrice esecutiva di successi come Billy Elliot, The Millionaire e La zona d’interesse, e il Banca Ifis Music Award al Premio Oscar Nicola Piovani. Cinquantacinque i Paesi rappresentati ma certo l’Italia fa la parte del leone con decine di titoli tra film, documentari e serie tv. In un periodo in cui i titoli presentati alla Mostra del Cinema di Venezia faticano al Box Office, ci si chiede se la Festa del Cinema di Roma riuscirà a dare una spinta maggiore al nostro cinema d’autore. Film d’apertura è Il rumore delle cose nuove con, tra i tanti altri, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Stefano Accorsi mentre tra i titoli italiani in concorso troviamo Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli con Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio, Mustang documentario molto personale di Kasia Smutniak.

Saranno nove le serie tv da quella su Livatino di Michele Placido a quella sulla famiglia Panini di Letizia Lamartire e su Raffaele Vasile detto «Il Milanese» di Simone Spada.

Tanti i titoli internazionali accompagnati da star come Olivia Colman, Amy Adams, Jenna Ortega, Julianne Moore, Paul Giamatti, Helen Mirren e Deva Cassel. Da tenere d’occhio i documentari sul Vittoriale di Gabriele D’Annunzio di Mauro Bartoli con Giordano Bruno Guerri, sullo scherzo delle teste di Modigliani di Luca Rea, e quelli musicali sui cantanti Jovanotti e Mace e sui Manonegra. C’è anche il nuovo lavoro di Walter Veltroni sulla mitica Gialappa’s.