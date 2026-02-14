Checco Zalone, chi è la nuova compagna Valentina Liguori: l'ex di Zambrotta e l'attore avvistati a Roma

Dopo il successo travolgente di "Buen Camino", Checco Zalone avrebbe aggiunto un nuovo capitolo anche alla sua vita privata, voltando pagina e lasciandosi definitivamente alle spalle il rapporto, da tempo concluso, con l'ex compagna nonché madre delle due figlie Gaia e Greta Mariangela Eboli.

Stavolta, a differenza di quanto accaduto qualche tempo fa quando si diffuse la voce, mai confermata, di una relazione con Virginia Raffaele, si tratterebbe più di una semplice indiscrezione: al fianco del comico barese ci sarebbe Valentina Liguori, ex modella napoletana nonché moglie dell'ex calciatore di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta.

A riportare la notizia è Gabriele Parpiglia, esperto di gossip: "Parliamo di amore, quello vero, quello che segretamente e lontano dagli occhi di tutti fa battere il cuore all’attore", spiega il giornalista, il quale racconta che la coppia sarebbe stata avvistata insieme per la prima volta a Roma durante lo scorso weekend, nel tentativo di vivere questa liaison "al riparo da occhi indiscreti”.

Entrambi sono liberi dal 2024, anno dell'interruzione dei rapporti non solo sentimentali ma anche lavorativi tra Checco Zalone e Mariangela Eboli (un tempo amministratrice della "Mlz srl" nonché protagonista di piccoli ruoli nei film del regista e attore), e della separazione legale tra la Liguori e il il terzino campione del Mondo nel 2006 con la maglia della nazionale azzurra.

L'ex modella e Zambrotta, i quali dopo le nozze nel 2004 hanno tenuto sempre i riflettori ben distanti dalla loro vita privata, sarebbero rimasti in ottimi rapporti anche successivamente: così tanto che per il bene del figlio Riccardo, nato nel 2012, la Liguori ha continuato a fare la spola tra Como e Roma.

Non si sa esattamente quando sia iniziato il rapporto tra lei e Checco Zalone, ma di certo c'è che anche il comico barese non ama mettere in piazza le sue vicende sentimentali. In questo suo aspetto ha trovato grande affinità con la presunta nuova compagna Virginia Raffaele, la quale non a caso mantiene privata anche la propria pagina personale su Instagram.