Cosa guardare a Pasqua in TV: film cult, classici e programmi religiosi

Come avviene per quasi ogni festività, anche per il giorno di Pasqua il palinsesto dei canali in chiaro del digitale terrestre propone titoli e programmi adatti a celebrare la giornata in cui si festeggia la resurrezione di Cristo. Si comincia alle sei del mattino con il programma Passato e Presente su Rai Storia, in cui si racconteranno i tre anni della predicazione di Gesù che precedettero la sua crocifissione. Appuntamento tradizionale, invece, è quello delle 10.20 su Rai 1 con la Santa Messa per la Pasqua di Resurrezione.

Per gli amanti della settima arte, che vogliono vedere un film classico durante la colazione di Pasqua, alle 09.35 su Rai Movie verrà trasmesso Il medico della mutua, lungometraggio di Luigi Zampa che vede come protagonista Alberto Sordi, nei panni di un medico di base che cerca di raggruppare quanti più pazienti possibili per tentare una sorta di scalata sociale. Per i più piccoli, invece, alle 13.05 il palinsesto pasquale di Rai Movie propone Chi ha incastrato Roger Rabbit, film diretto da Robert Zemeckis e famoso per la sua scelta di miscelare riprese dal vero con animazioni vere e proprie. La trama ruota intorno a un detective (Bob Hoskins) che viene ingaggiato dal coniglio Roger Rabbit per fare luce sul crimine di cui viene ritenuto responsabile, mentre un misterioso uomo d'affari (il Christopher Lloyd di Ritorno al futuro) vuole comprare e forse distruggere Cartoonia, il paese natale di tutti i cartoni.

Altro film classico che vale sempre il tempo di una visione è Sabrina, il capolavoro di Billy Wilder con Audrey Hepburn che, nella domenica di Pasqua, torna in tv alle 17.40 su La7. La storia è quella di Sabrina, la dolce figlia di un autista, che viene mandata a Parigi per dimenticare il suo amore per David (William Holden), il figlio del capo di suo padre. Di ritorno dalla capitale francese, però, Sabrina è diventata una donna seducente e sofisticata e sarà proprio David a cercare di avvicinarsi a lei. Per non correre il rischio che la tresca rovini i piani di famiglia, il fratello maggiore di David, Larry (Humphrey Bogart), cercherà a sua volta di sedurre la donna. In prima serata, alle 20.30 su Rai Storia, torna Passato e Presente, in cui viene raccontata la storia del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il luogo in cui Cristo è resuscitato e dove Costantino, nel 326 d.C. fece costruire un santuario. A seguire, alle 21.10, verrà trasmesso Il Messia, film di Roberto Rossellini, girato utilizzando attori non professionisti, che racconta l'arrivo del Messia, le sue prediche, il suo rapporto con gli apostoli fino alla condanna a morte sulla croce. Su TV 2000, invece, nella prima serata di Pasqua torna in onda Risorto, il film di Kevin Reynolds che racconta la crocefissione da un inaspettato punto di vista. La morte di Gesù e la sua successiva resurrezione vengono "indagate" da un tribuno militare che fa parte del governo di Roma e, insieme al suo assistente Lucius, cercherà di portare razionalità in quello che è senza dubbio un evento miracoloso.

La prima serata propone poi due titoli per i più piccoli: alle 21.18 su TwentySeven (Canale 27) verrà trasmesso I Goonies, film di Richard Donner diventato un cult, che racconta la storia di un gruppo di ragazzini che parte alla ricerca di un tesoro di un pirata, mentre cercano di salvare le loro case. Invece alle 21.

30 su Rete 4 va in onda, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett e incentrato su un bambino che scopre di essere l'erede di un conte inglese e dovrà prepararsi a prendere il posto del burbero nonno.