Ellen Burstyn, Leone d’oro alla carriera

Da oltre sessant'anni Ellen Burstyn è una delle figure più autorevoli del cinema americano: attrice di straordinaria intensità, vincitrice del Premio Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese e protagonista di film diventati cult come L'ultimo spettacolo, L'esorcista e Interstellar, ha saputo dare volto e voce a personaggi femminili complessi, fragili e coraggiosi. Proprio lei, interprete di Chris MacNeil, la madre della dodicenne Regan (Linda Blair) posseduta dal demonio nel capolavoro horror di William Friedkin, riceverà il Leone d'oro alla carriera dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.

Il riconoscimento è stato deciso dal Consiglio di amministrazione della Biennale, che ha accolto la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. La consegna del premio celebrerà una carriera che ha attraversato più di mezzo secolo di cinema americano, teatro e televisione, contraddistinta da interpretazioni capaci di unire profondità emotiva, rigore artistico e straordinaria autenticità. «Wow! Non solo ho la possibilità di viaggiare in una delle mie città preferite in assoluto in tutto il mondo... ma me ne torno a casa stringendo tra le braccia un Leone d'oro! Il Leone d'oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia! Mi sento così onorata - così felice - così piena di gratitudine! Davvero wow!», ha dichiarato Ellen Burstyn, 93 anni, nell'accettare il prestigioso riconoscimento. La settimana scorsa il Cda della Biennale ha annunciato il Leone d'oro alla carriera all'attore, regista e produttore statunitense George Clooney.

Il Leone d'oro verrà consegnato in occasione della proiezione del cortometraggio di Maggie Gyllenhaal Flesh Impact, dedicato a Marilyn Monroe in occasione del centenario della sua nascita, nel quale l'attrice offre l'ennesima, straordinaria prova delle sue

non comuni doti d'interprete. Il cast del film include anche Dakota Johnson che interpreta Marilyn all'apice della sua fama, mentre Burstyn ne interpreta una versione che il mondo non ha mai avuto la possibilità di vedere.