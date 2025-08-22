A Leolandia la giovane pilota Ginevra Panzeri è madrina del film "Grand Prix"

Un sogno a quattro ruote unisce finzione e realtà a Leolandia, dove il prossimo 9 settembre si terrà l’anteprima nazionale del film d’animazione Grand Prix, in uscita nelle sale italiane l’11 settembre. Ospite speciale dell’evento sarà Ginevra Panzeri, giovanissima promessa dell’automobilismo, che a soli 16 anni sta già lasciando il segno nel mondo delle monoposto.

Nel cartoon, la protagonista è Edda, una topolina appassionata di motori che sogna di diventare una pilota da corsa. Un personaggio che sembra fatto su misura per Ginevra, vera “Edda” in carne e ossa, che corre con la scuderia AKM Motorsport di Marco Antonelli, padre del giovane talento della Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Nel corso del 2024, Ginevra ha preso parte al campionato F4 Winter Series, affrontando circuiti di alto livello in Spagna e conquistando a Barcellona il suo primo Female Trophy.

Una giornata a tutto gas

La proiezione del film si terrà presso la LeoArena del parco di Leolandia a Capriate San Gervasio (BG). L’evento speciale vedrà la partecipazione delle mascotte Ed, oltre ad Edda, protagonisti della pellicola e volti noti del parco divertimenti tedesco Europa-Park, dove è nato il film.

Per i fan, sarà possibile partecipare a un meet&greet con i personaggi e con Ginevra Panzeri sul Palco Minitalia, scattare foto ricordo e osservare da vicino una vera monoposto di Formula 4. La giornata culminerà con un’apericena seguita dalla proiezione in anteprima del film.

Info

I biglietti per partecipare all’evento sono già disponibili.

Ingresso per apericena e film: 20 euro a persona (i bambini sotto i 90 cm di altezza entrano gratis).

Meet&greet con foto (alle ore 13:15 e 15:00): 15 euro per l’intero nucleo familiare (fino a 5 persone).

Un’occasione unica per vivere una giornata all’insegna dell’adrenalina, tra animazione, cinema e il talento emergente del motorsport italiano.