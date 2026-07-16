Lupita Nyong'o, chi è l'attrice di origine kenyota che interpreta Elena di Troia nell'Odissea di Nolan

Dopo essere stato il principale argomento di discussione tra gli amanti della settima arte, finalmente L’Odissea di Christopher Nolan è pronta ad approdare al cinema, sia nella versione originale in IMAX voluta dal regista, sia nel canonico formato 2D, che sarà disponibile in tutti i cinema d’Italia. Tra i tanti motivi che hanno reso The Odyssey un film molto chiacchierato ben prima dell’uscita in sala c’è la scelta di aver affidato il ruolo della bella Elena di Troia a Lupita Nyong’o, attrice di origine kenyota che secondo molti non avrebbe il classico physique du role per interpretare la donna talmente bella da poter rivaleggiare con le dee e condurre un regno alla guerra.

Chi è Lupita Nyong’o?

Classe 1983, Lupita Nyong'o è nata in realtà a Città del Messico, dove il padre - professore universitario molto attivo in politica - aveva cercato asilo nel 1980 dopo essere scappato dal Kenya, la cui instabilità avrebbe rappresentato un pericolo non solo per lui, ma anche e soprattutto per la moglie. L’uomo, infatti, aveva perso il fratello in circostanze misteriose e, proprio per questo, aveva cercato rifugio all’estero. Tuttavia, pochi mesi dopo la nascita di Lupita, la famiglia decide di tornare a vivere in Africa, dove la futura attrice vive fino all'adolescenza, quando si trasferisce prima in Messico per studiare lo spagnolo e poi in Massachusetts, negli Stati Uniti, per studiare cinema e teatro all'Università di Hampshire, dove si laurea.

La svolta della vita arriva però solo nel 2013 quando il regista Steve McQueen la sceglie per interpretare la schiava Patsey nel film 12 anni schiavo, dove la giovanissima attrice recita al fianco di Michael Fassbender, Chiwetel Ejiofor e Brad Pitt. Per la sua interpretazione, Lupita Nyong'o viene candidata ai premi Oscar dove, nel 2014, si aggiudica il premio alla Miglior attrice non protagonista, dando così il via a una carriera che l'ha portata a recitare in progetti sempre molto importanti.

Ha infatti preso parte a Star Wars - Gli ultimi Jedi nel 2014 e ha avuto un ruolo anche in Black Panther, film del Marvel Cinematic Universe. Torna in entrambi gli universi cinematografici appena citati, in Star Wars - l'ascesa di Skywalker e Black Panther: Wakanda Forever. Lupita Nyong'o è anche un volto molto apprezzato dagli amanti del cinema horror, grazie alla sua partecipazione a pellicole come Noi di Jordan Peele - considerato uno dei massimi esponenti del nuovo horror - e A Quiet Place - Giorno 1.

La bellezza di Lupita Nyong'o

Tra i detrattori dell'Odissea c'è chi lamenta la scelta dell'attrice di origine kenyota non per il colore della sua pelle, ma perché Lupita Nyong'o non sarebbe abbastanza bella per interpretare Elena. Eppure nel 2014, l'attrice è stata nominata dalla rivista People la donna più bella del mondo e nello stesso anno sia Lancôme che Miu Miu la scelgono come loro testimonial.

Tra il 2017 e il 2018 diventa anche protagonista del famoso e iconico calendario Pirelli, dove viene fotografata insieme ad attrici del calibro di Penelope Cruz e Charlize Theron. Per Christopher Nolan e la sua Odissea, Lupita Nyong’o non interpreta solo Elena, ma anche la sorella Clitemnestra.