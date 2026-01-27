"Marty Supreme" non sfonda

Continua a crescere il box office 2026 rispetto allo scorso anno (quasi del 30%), trascinato, è il caso di dirlo, dalla straordinaria performance di Buen Camino che ha raggiunto i 73.404.661 euro di incasso, grazie ai 9.142.643 biglietti venduti. Si farebbe un torto, però, a non sottolineare l'ottimo impatto de La grazia, di Sorrentino, arrivato già a 4.949.490 euro e destinato a battere il suo record al cinema. Discreto, ma non clamoroso, invece, il debutto di Marty Supreme (Timothée Chalamet nella foto, pluricandidato agli Oscar) che ha iniziato al terzo posto con 1.588.185 euro, precedendo la simpatica commedia italiana 2 Cuori e 2 Capanne, diretta da Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, quarta con 923.378 euro. Sono stati diverse le novità che hanno movimentato la top ten. Ad esempio, in settima posizione c'è il bellissimo Sentimental Value, anche lui candidato agli Oscar, diretto molto bene da Joachim Trier, partito con 378.592, pur con appena 165 sale a disposizione. Semmai, ad aver deluso, in termini di numeri, è l'horror (davvero brutto) Return to Silent Hill, appena ottavo con 355.

382 euro, anni luce distante da Silent Hill, il primo episodio della saga, di vent'anni fa. Infine, per il rotto della cuffia è decimo il thriller adrenalinico Mercy: Sotto accusa, con una partenza da 293.656 euro, nonostante la presenza, nel cast, di Chris Pratt e Rebecca Ferguson.