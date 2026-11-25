da Los Angeles

«Un gruppo di giovanissimi, in un appartamento di San Francisco, tra panini e tornei di video-games, ha dato vita a una super intelligenza abbastanza potente da rimodellare ogni aspetto della civiltà. Sembra la premessa di una commedia assurda o di un film horror, eppure è successo davvero». Luca Guadagnino, con Artificial , dal 25 dicembre negli Usa e il 20 gennaio in Italia, racconta la nascita di OpenAI e la crisi che portò alla cacciata di Sam Altman dai vertici dell’azienda, nata come «non-profit». L’obiettivo iniziale era far avanzare l’intelligenza digitale a beneficio dell’umanità, senza l’obbligo di generare un ritorno finanziario. Quando Altman decide di allontanarsi da questi principi etici, arriva la crisi.

È il novembre del 2023. Sam Altman viene prima licenziato e poi reintegrato, nel giro di una settimana. A volerlo fuori, e a lasciare a sua volta l’azienda dopo il reintegro di Altman, è Ilya Sutskever, uno dei pionieri dell’intelligenza artificiale generativa.

Guadagnino racconta una crisi non diversa da quella che ha appena vissuto Jensen Huang alla guida di Nvidia, dimessosi e reintegrato dal consiglio di amministrazione dell’azienda che oggi vale 4300 miliardi di dollari. Solo le premesse cambiano: la crisi di oggi è stata determinata da un presunto caso di spionaggio, quella di allora, da una divergenza di opinioni sull’etica da applicare allo strumento.

Altman ha il volto di Andrew Garfield. Monica Barbaro è Mira Murati, che prese le redini di OpenAI quando Altman fu allontanato. Yura Borisov è Ilya Sutskever, Ike Barinholtz è Elon Musk, Will Angus è Dario Amodei, ora a capo di Anthropic, appena quotata in borsa, allora anche lui in OpenAI.

Per Guadagnino il cuore del racconto è lo scontro tra Sutskever e Altman. «Ilya Sutskever è stato colui che ha scoperto questa tecnologia e che, sin dall’inizio, ha cercato di mettere in guardia dai pericoli. Sam sapeva che Ilya aveva ragione. Nonostante questo, ha deciso di perseguire un approccio for-profit, creando un’azienda capace di sviluppare un prodotto che però non è un normale prodotto commerciale, ma qualcosa di così potente da poter prendere il posto, forse, degli stessi Stati».

A scrivere la sceneggiatura è stato lo scrittore Simon Rich. «A mettermi in guardia è stato un amico che lavora nel settore dal 2008. Mi raccontava cose che all’inizio erano difficili da credere. Ho provato a dare l’allarme scrivendo su Time e sul New Yorker , ho provato con i podcast. Non funzionava. Allora ho tentato la strada emotiva, raccontando questa storia». Guadagnino spiega che più il film approfondiva gli argomenti, più si trovava ad avere a che fare con una storia dell’orrore. Per non rischiare cause legali da parte di colossi che valgono miliardi di dollari, è stato ingaggiato un intero team di avvocati: «Controllavano ogni riga. Dovevamo essere rigorosi con la verità. Abbiamo resistito alla tentazione della finzione. Abbiamo indagato su temi che hanno conseguenze potenzialmente pericolosissime e questo mi rende orgoglioso. Lo abbiamo fatto senza voler fare la morale a nessuno».

Andrew Garfield ci legge una storia antica: «All’inizio sono ragazzi idealisti che vogliono cambiare il mondo. Poi arriva il potere. Potere e verità faticano a stare nella stessa stanza». Monica Barbaro vede la stessa deriva: «Quando entrano quei soldi, la corruzione è inevitabile».

Il film è stato girato in gran parte in Italia, in studio, a Torino. «Uffici corporativi, bar, appartamenti, tutto è stato ricreato - dice il regista - . La cosa più difficile è stata ricostruire la luce californiana». Un vantaggio però c’era, e lo racconta Garfield: «Luca cucinava per noi cenette deliziose che per me erano un tormento perché, per interpretare il magro Sam Altman, ero sempre a dieta». Guadagnino si giustifica: «Mi piace cucinare ed ero anche vicino a casa, nel mio ambiente. Cucinavo soprattutto pesce e verdura di stagione». Un modo per esorcizzare le paure dettate dall’argomento IA, che però, per Andrew Garfield, non sostituirà mai la creatività umana: «L’anima umana non si può replicare. L’arte che ne imita una sarà l’oro dei folli e verrà percepita come tale. Certo, fa paura scoprire che chi ha sviluppato questo potente strumento non sa dove stiamo andando».