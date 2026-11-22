Una cifra enorme, 500 milioni di dollari, per trasformare un racconto di 2.500 anni fa in un kolossal per provare a conquistare il pubblico internazionale. L’India ha deciso di puntare su “Ramayana”, una delle storie più importanti della tradizione induista, portandola al cinema con un investimento senza precedenti per Bollywood. Siamo di fronte a un progetto che va ben oltre le ambizioni dell’industria cinematografica di Delhi. Chiaro il fine ultimo: raccontare l’identità culturale indiana attraverso uno spettacolo pensato per competere con le grandi produzioni hollywoodiane.

Il super film indiano

Partiamo da un punto: “Ramayana”, come ricostruito dal Financial Times, è il progetto più costoso nella storia di Bollywood e coinvolge alcune delle figure più importanti del cinema internazionale. La regia è affidata a Nitesh Tiwari, mentre la produzione degli effetti visivi è stata realizzata con il contributo di DNEG, società britannica che ha conquistato otto premi Oscar lavorando a film come Interstellar e Dune. Anche la colonna sonora punta decisamente in alto. Aalla sua realizzazione hanno infatti collaborato il compositore indiano AR Rahman e Hans Zimmer, uno dei nomi più celebri di Hollywood.

Nel cast spiccano Ranbir Kapoor, che interpreta Rama, Sai Pallavi nei panni di Sita e Yash nel ruolo del demoniaco Ravana. E la storia? Riprende (senza alcuno spoiler) uno dei grandi racconti dell’epica indiana: Rama, incarnazione umana del dio Vishnu, viene allontanato dal trono e costretto a trascorrere quattordici anni in esilio. Durante questo periodo sua moglie Sita viene rapita da Ravana, sovrano dei demoni, dando inizio a una guerra che culmina nello scontro tra le forze del bene e quelle del male.

Il film dedica ampio spazio alle origini di Ravana, alla sua ascesa e alla trasformazione in un sovrano quasi invincibile, puntando soprattutto su battaglie, creature fantastiche e scenari digitali. Questa scelta risponde anche a un obiettivo commerciale preciso: rendere la vicenda comprensibile e spettacolare per gli spettatori che non conoscono la mitologia induista. Non a caso, Namit Malhotra, amministratore delegato di DNEG, ha spiegato che il pubblico indiano non aveva mai potuto vedere il Ramayana rappresentato con questo livello tecnologico. L’obiettivo è stato dunque quello di mettere insieme competenze orientali e occidentali e trasformare il film in un evento globale.

Uno strumento di soft power

Sullo sfondo di “Ramayana” c’è ovviamente il clima politico indiano, caratterizzato dal nazionalismo induista del governo di Narendra Modi e dalla crescente valorizzazione di un passato glorioso. Per una parte del pubblico, infatti, il Ramayana non è soltanto un poema religioso e mitologico, ma il racconto di vicende realmente accadute.

Il budget complessivo di 500 milioni di dollari riguarda due film, con il secondo capitolo atteso per il 2028. Il primo, uscito il 5 novembre in coincidenza con le celebrazioni della festività Diwali, ha già superato i 93 milioni di dollari di incassi mondiali. Un risultato importante, certo, ma ancora lontano da quanto servirebbe per recuperare un investimento di queste dimensioni.

La vera partita si giocherà negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati internazionali, dove la produzione spera di intercettare spettatori attratti dalla spettacolarità degli effetti speciali più che dalla conoscenza della tradizione induista. Il rischio, tuttavia, è che, nel tentativo di trasformare Rama in un eroe globale, il film finisca per assomigliare a un supereroe hollywoodiano sacrificando parte della profondità spirituale del racconto originale. Un rischio evidentemente messo in conto dai produttori del kolossal.