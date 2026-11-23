Dalla Palma d’oro del 2013 per La vita di Adele ai film di James Bond, fino a Dune - Parte due, Léa Seydoux, 41 anni, ha fatto della sua bellezza magnetica un biglietto da visita, ma non una gabbia. La incontriamo al Four Seasons Hotel di Beverly Hills: minigonna e maglia girocollo nere, un’eleganza essenziale, quasi parigina come lei. Madre di due figli, oggi affronta uno dei ruoli più dolorosi della sua carriera. In Gentle Monster, diretto dall’austriaca Marie Kreutzer e presentato in concorso a Cannes, interpreta Lucy, pianista che vede crollare la propria famiglia quando il marito Philip (Laurence Rupp) viene accusato di possedere materiale pedopornografico. Al suo fianco Catherine Deneuve, nei panni della madre. La pellicola, disponibile negli Usa su Netflix e attesa in Italia con Bim Distribuzione, non offre risposte rassicuranti. Nessuna immagine esplicita, nessun verdetto confezionato per lo spettatore: il vero dramma è quello di una donna che si chiede quanto conosca l’uomo con cui ha scelto di vivere. E se si possa continuare ad amare qualcuno di cui non ci si fida più.

Gentle Monster lascia allo spettatore il compito di giudicare. È una sensibilità più europea che hollywoodiana?

«Credo sia anche una questione culturale. Ho la sensazione che qui, in America, si voglia sempre arrivare a un lieto fine o comunque a una conclusione chiara. In Europa c’è forse una maggiore familiarità con storie più cupe e complesse. Ma non penso che esista un solo modo di raccontare il bene e il male».

Il film racconta anche la fragilità di ciò che chiamiamo casa. Lei, che è madre, che rapporto ha con l’idea di un luogo sicuro per la famiglia?

«È qualcosa di profondamente personale. Ho ristrutturato diverse abitazioni e mi piacciono soprattutto quelle un po’ trascurate, alle quali si può restituire bellezza, dare una nuova vita. Sono quasi ossessionata dall’idea di trovare un posto in cui sentirmi davvero a casa, un nido dove crescere la mia famiglia. Ci penso da quando ero ragazzina. È un’idea che mi accompagna da sempre».

In Gentle Monster sua madre è interpretata da Catherine Deneuve. Che cosa le ha lasciato questo incontro?

«Lavorare con lei era un mio sogno. Sono una grande ammiratrice dei suoi film, ma ho scoperto anche la donna dietro l’attrice. È colta, divertente, molto concreta. Stare con lei, parlarle, è stato fonte di ispirazione. E poi ama i bambini: ogni volta che ci vediamo mi chiede dei miei figli. Ha un istinto materno molto forte».

Lei ha un volto capace di comunicare moltissimo anche senza parole. È consapevole di ciò che la macchina da presa trova in lei?

«Non mi guardo davvero dall’esterno. A essere sincera, non sono ossessionata dalla mia immagine. So che si tratta di qualcosa che non posso controllare fino in fondo. Quando recito cerco piuttosto il piacere di immergermi in un’altra vita. Per due mesi, magari, quella vita diventa la mia. È come se mi venisse affidata un’esistenza diversa da portare avanti».

Un ruolo così difficile la spaventa quando legge una sceneggiatura?

«Sì, e in fondo è proprio questo che cerco. Non so mai davvero come interpreterò un personaggio. Mi piace la sfida, mi piace avere anche un po’ paura. Lavoro con i miei timori e cerco di trasformarli in qualcosa di positivo. Ho bisogno di film intensi, che abbiano un significato».

E che cosa l’ha convinta ad accettare proprio questo ruolo?

«Quando ho letto il copione me ne sono innamorata immediatamente. Lucy è un personaggio di una complessità e di una ricchezza straordinarie. Era una parte bellissima. E poi ho dovuto studiare il pianoforte, imparare un po’ di tedesco, recitare in tre lingue diverse, cantare: anche dal punto di vista pratico è stato molto impegnativo. Ma era una sfida che desideravo affrontare».

La sua carriera è divisa tra cinema d’autore e grandi produzioni. Che cosa cerca, in fondo, quando sceglie una storia?

«La prima domanda che mi faccio davanti a una sceneggiatura è: vorrei essere questa donna? Voglio attraversare quello che sta vivendo lei? Non penso tanto a come apparirò o a quanto guadagnerò, ma a ciò che sentirò. Voglio che quello che faccio abbia profondità, che mi metta davanti a emozioni vere. È una questione molto personale».

Gentle Monster arriva negli Stati Uniti nel pieno della award season. Come vive questa attenzione e che cosa si augura per il film?

«È un’esperienza nuova. Avevo fatto promozione anche per La vita di Adele, ma è passato molto tempo ed era un’altra epoca, prima del MeToo. Questa è la prima volta che vivo davvero una stagione del genere. Il soggetto è molto delicato e il film sta attirando attenzione. Per me il regalo più bello è quando il pubblico si emoziona e capisce quello che abbiamo cercato di raccontare. Spero che accada anche questa volta».