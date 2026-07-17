Morto Farinotti, critico e scrittore. Suo il "Dizionario" sul cinema

È morto a 75 anni Pino Farinotti (nella foto), giornalista, critico cinematografico, scrittore e intellettuale, una delle voci più autorevoli e riconoscibili del cinema italiano degli ultimi cinquant'anni. Autore dal 1979 del celebre Dizionario Farinotti, divenuto negli anni uno strumento di riferimento imprescindibile per il pubblico e per gli addetti ai lavori, dopo una lunga carriera dalla carta stampata alla televisione, Farinotti nel 2000 è stato tra i fondatori di MYmovies, oggi la più importante piattaforma italiana dedicata al cinema.

Accanto alla critica cinematografica, Farinotti ha coltivato per tutta la vita la narrativa e la saggistica. Tra le sue opere più note La grande ambizione, vincitore del Premio Bancarella Speciale nel 1991, e 7 km da Gerusalemme, romanzo da cui è stato tratto l'omonimo film. Nei giorni scorsi aveva consegnato a La nave di Teseo il suo ultimo libro.

Curioso, instancabile e profondamente innamorato del racconto, Pino Farinotti ha attraversato il mondo del cinema con indipendenza di giudizio e straordinaria capacità divulgativa, mantenendo fino all'ultimo una vitalità intellettuale rara.

La sua voce continuerà a vivere nelle pagine che ha scritto, nei film che ha raccontato e nell'eredità culturale che lascia al giornalismo e alla critica italiana. L'ultimo saluto a Pino Farinotti si terrà in forma privata domani, nel rispetto della volontà della famiglia.