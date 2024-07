Totò e Fabrizi, suoceri in lite

Ascolta ora 00:00 00:00

Il week-end televisivo parte con My Spy - La città eterna, su Prime Video, simpatico sequel per famiglie, nel quale Dave Bautista si trova alle prese nuovamente con una irrequieta ragazzina. Biografico è, su Disney+, La ragazza del mare, che racconta l’impresa di Trudy Ederle, prima donna ad attraversare a nuoto, nel 1926, il Canale della Manica. Domani, invece, su Sky Cinema arriva Finalmente l’alba, di Saverio Costanzo, nel quale una aspirante attrice romana vivrà una notte indimenticabile, negli anni ’50. Sui canali non a pagamento, è ricco il programma di sabato. Iniziamo, alle 10.10, su Rai Movie, con Marlon Brando, protagonista di Fronte del porto. Da ridere, alle 12.25, su Rai 3 è Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, con i due alle prese con il matrimonio dei rispettivi figli. Sempre su Rai 3, ma alle 15, un altro classico è Divorzio all’italiana, con Mastroianni che vuole eliminare la Rocca. Serata in compagnia di Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto (Italia 1, 21.20). Domani, invece, si parte, alle 11.10, su La7, con Il ferroviere, drammone di e con Pietro Germi.

Alle 12.30, su Rai Movie, Totò, in Sua Eccellenza si fermò a mangiare, è un ladro scambiato per il dottore del Duce.

Gary Cooper e Audrey Hepburn, diretti da Billy Wilder, sono i protagonisti del sentimentale Arianna (16.20, Rai Movie). Infine, domani sera, su Tv 2000, alle 21.20, si chiude col kolossal Lawrence D’Arabia, con Peter O’Toole.