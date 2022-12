Tutti i film di Natale da vedere in streaming: le novità

Come avviene ogni anno, quando dicembre si affaccia all'orizzonte e il Natale si fa sempre più vicino, moltissimi spettatori vanno alla ricerca di pellicole e film di Natale con i quali entrare meglio nell'atmosfera delle Feste. Una tradizione, questa, che ha coinvolto tutte le piattaforme streaming on demand. Da Netflix a Prime Video, arrivando anche ad Apple Tv, non esiste un servizio che non preveda nel proprio catalogo film di Natale, per rispondere a una domanda sempre più crescente.

Tutti i film di Natale in streaming

Netflix

Falling for Christmas

Sebbene la qualità di questa commedia romantica non sia proprio eccelsa, Netflix propone come film di Natale Falling for Christmas, che vede il ritorno al cinema dell'attrice Lindsay Lohan. La protagonista del film, figlia di un ricco possidente alberghiero, perde la memoria a seguito di un incidente sciistico e viene accolta dal proprietario di un rifugio (Chord Overstreet, conosciuto soprattutto per il suo ruolo in Glee), un vedovo con una bambina da crescere e un lavoro da salvare. Mentre tutti sono alla ricerca della ricca ereditiera scomparsa - compreso il suo venesio fidanzato - la protagonista scoprirà quali sono le vere cose importanti da salvare a Natale.

Natale a tutti i costi

Natale a tutti i costi è un nuovo titolo tutto italiano con cui Netflix cerca di riscaldare i cuori dei suoi abbonati. La trama della commedia ruota intorno a una coppia di genitori (interpretati da Christian De Sica e Angela Finocchiaro) che hanno delle difficoltà ad accettare che i figli sono cresciuti e sono pronti ad abbandonare il nido. Per questo i due decidono di raccontare una bugia con lo scopo di avere la famiglia riunita a Natale. Ma, si sa, le bugie hanno le gambe corte. Il film è disponibile dal 19 dicembre.

Il diario segreto di Noel

Tra i nuovi titoli originali proposti da Netflix c'è Il diario segreto di Noel, incentrato sullo scrittore di successo Jake Turner (il Justin Hartley di This is us) che torna a casa per liquidare le proprietà della madre che ha appena perso e con la quale non aveva più rapporti da tempo. Durante la sua "missione", Jake incontra una ragazza misteriosa (Barrett Doss), che è alla ricerca di una persona importante. I due decidono allora di collaborare e grazie al ritrovamento di un diario segreto potranno forse fare luce su una verità che li coinvolge. Il diario segreto di Noel è il classico film di Natale, pieno di speranza, buoni sentimenti e anche quel pizzico di nostalgia che non manca quasi mai.

Natale con te

Angelina (l'Aimee Garcia di Lucifer) è una cantante di successo che, tuttavia, sta attraversando una fase non proprio idilliaca della sua carriera. La popstar, infatti, ha delle difficoltà a creare delle nuove canzoni e si sente messa da parte dalle nuove leve dell'industra musicale, che sembrano sempre un passo avanti a lei. Le cose non migliorano quando il suo produttore chiede ad Angelina di creare una hit di Natale che possa rilanciare la sua carriera: ma la donna, alle prese anche con l'ennesima relazione fallimentare, non ha idea di come fare. Tutto cambia quando vede il video di una sua fan (Deja Monique Cruz) che suona una sua canzone: Angelina decide di andarla a trovare ed è qui che conoscerà anche il padre della ragazza (Freddie Prinze Jr.), con il quale inizierà una collaborazione che non riguarderà solo la musica.

Klaus

Tra i film che indagano la nascita della figura di Babbo Natale c'è il lungometraggio d'animazione Klaus, tra i titoli più belli tra quelli originali proposti da Netflix. Anche se non è appena uscito, Klaus è comunque una novità che molti rischiano di lasciarsi sfuggire, ed ecco perché è comunque in lista. La storia è incentrata su un postino, Jesper, che non prende sul serio il suo lavoro, dal momento che è il "figlio del capo". Per cercare di punirlo e di farlo rimettere in riga, però, suo padre decide di trasferire suo figlio in una terra lontana, abbracciata dai ghiacci, dove Jesper dovrà rinunciare ai suoi privilegi. Ed è qui che il postino scopre che la città si divide tra due famiglie che si odiano da sempre. Ma, grazie anche all'incontro con un boscaiolo di nome Klaus, il postino riuscirà a trovare un modo per avviare la corrispondenza che gli è necessaria per poter tornare a casa. Ma è davvero a casa che il protagonista vuole tornare?

Scrooge - Canto di Natale

La lista dei film di Natale consigliati su Netflix si conclude con una nuova uscita. Scrooge - Canto di Natale è un film d'animazione con inserti musicali che racconta l'ennesima versione della storia inventata da Charles Dickens e che è una delle storie più amate del periodo di Natale. La storia è quella di Ebeneezer Scrooge, un uomo avido e dal cuore freddo, che non riesce a vedere la bellezza del Natale e si preoccupa solo di guadagnare soldi, anche ai danni delle persone che gli gravitano intorno. L'arrivo di tre fantasmi, però, gli insegnerà a riscoprire le cose importanti della vita.

I film di Natale su Prime Video

Improvvisamente Natale

Appena arrivato su Prime Video - dove ha debuttato il 1 dicembre - Improvvisamente Natale è una pellicola sui generis. Incentrato su una coppia in crisi (Lodo Guenzi e Violante Placido), Improvvisamente Natale segue in realtà le avventure della piccola Chiara (Sara Ciocca) che, insieme ai genitori, si trova a passare il ferragosto nell'hotel in montagna del nonno Lorenzo (Diego Abatantuono). Lorenzo, che sta per vendere l'hotel, scopre che sua figlia vuole divorziare e per rallegrare sua nipote Chiara decide di organizzare il Natale in piena estate.

Un regalo da Tiffany

Diretto da Daryl Wein e disponibile su Prime Video dal 9 dicembre, Un regalo da Tiffany racconta la storia di Rachel (Zoey Deutch), una ragazza che è fidanzata con Gary (Ray Nicholson), che però sembra non essere determinato a fare il grande passo. Dall'altra parte ci sono Ethan e Vanessa (Kendrick Smith Sampson e Shay Mitchell), che invece sono l'emblema del vero amore e stanno per convolare a giuste nozze. Quando però un'incomprensione e una consegna sbagliata mescolano le carte in gioco, alcuni segreti vengono a galla, cambiando ogni cosa.

Apple TV

Spirited

Disponibile su Apple Tv Spirited è una commedia musicale che vede come protagonista l'attore Ryan Reynolds che veste i panni di Clint Briggs, un uomo che sembra avere tutto, ma che in realtà è molto solo. In una versione moderna de Il canto di natale, Clint riceverà la visita di tre fantasmi: uno lo aiuterà a ricordare i suoi Natali passati (Sunita Mani), uno ad affrontare la paura di quelli futuri (Tracy Morgan) e, soprattutto, uno lo aiuterà a guardare in faccia il presente (Will Ferrell).