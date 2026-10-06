Arriva il “bollino” che cambia la spesa tech: cos’è l’etichetta “Garan”

La tutela dei consumatori europei fa un passo in avanti grazie all’introduzione dell’etichetta “Garan”, nata per rendere immediatamente riconoscibili i tempi della garanzia commerciale.

Introdotta con il Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1960 nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea contro l’obsolescenza programmata, questo bollino rappresenta il primo sistema a livello standard comunitario per attestare la longevità di smartphone, elettrodomestici e altri beni tech durevoli. “Se sei un venditore di beni di consumo nell’UE, sei tenuto ad informare i consumatori dei loro diritti attraverso un avviso armonizzato obbligatorio che spieghi i loro diritti di garanzia legale”, si legge sul portale online dell’Unione Europea. “Se sei un produttore e scegli di offrire una garanzia commerciale di durabilità volontaria, che va al di là di quella legale, devi utilizzare l’etichetta GARAN armonizzata a livello dell’UE”.

Ma in cosa consiste questa etichetta? Attiva dallo scorso 27 settembre, è stata pensata per essere un simbolo chiaro e intuitivo. Contiene un segno di spunta, l’icona di un calendario che esplicita la durata della copertura in anni e un codice QR che indirizza direttamente alla piattaforma ufficiale “La tua Europa”.

Al momento, l’adozione di questo bollino è su base volontaria. Non esiste, almeno per adesso, alcun obbligo diretto ai produttori. Scegliere di applicarlo sulla propria merce, significa prendere un vero e proprio impegno, che consiste nell’offrire al cliente una garanzia di oltre due anni. In sostanza, la garanzia “Garan” supera quella legale di due anni, disposta dalle normative europee.

Ricordiamo che qualsiasi bene di consumo venduto nell’Unione Europea dispone della protezione offerta dalla garanzia legale di 24 mesi. L’etichetta “Garan” è un elemento in più: “rappresenta l’impegno a garantire che il prodotto è in grado di mantenere funzioni e prestazioni richieste in caso di uso normale per il numero di anni indicato sull’etichetta. In caso contrario, il produttore è tenuto a riparare o sostituire il prodotto senza alcun costo aggiuntivo”.