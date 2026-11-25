Un mese complesso per chi si sposta in Italia: tra scioperi nazionali e proteste locali, il calendario di dicembre 2026 presenta diverse giornate critiche per la mobilità, da nord a sud. Saranno infatti numerosi i settori coinvolti che ci costringeranno a pianificare gli spostamenti.

Inizio mese già complicato

Si comincia con la data del 4 dicembre, che cadrà di venerdì. A scioperare saranno le sigle CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC, SI-COBAS, AL-COBAS e LMO. La protesta, su scala nazionale, coinvolgerà per l’intero turno lavorativo sia il comparto pubblico sia quello privato, estendendosi anche alla mobilità con tempistiche differenziate:

Treni : l’astensione del personale ferroviario partirà in anticipo, dalle ore 21.00 di giovedì 3 dicembre fino alle 21.00 di venerdì 4.

: l’astensione del personale ferroviario partirà in anticipo, dalle ore 21.00 di giovedì 3 dicembre fino alle 21.00 di venerdì 4. Autostrade : lo stop scatterà alle 22.00 di giovedì 3 dicembre per concludersi alle 22.00 del giorno seguente.

: lo stop scatterà alle 22.00 di giovedì 3 dicembre per concludersi alle 22.00 del giorno seguente. Trasporto pubblico locale e aerei: per bus e metropolitane le modalità saranno stabilite su base territoriale, rendendo necessario verificare gli avvisi delle aziende di trasporto per conoscere le fasce di garanzia. Per il comparto aereo, invece, si attendono ancora comunicazioni sulle modalità.

Nella stessa giornata sciopererà anche l’Unione Sindacale Italiana (USI 1912), schierata a favore dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, precari e atipici) di ogni settore. La protesta tuttavia esclude il comparto dei trasporti.

Tre giornate nere a metà mese

Il cuore delle proteste si concentrerà a metà dicembre, con tre giornate particolarmente critiche per chi deve spostarsi sia in ambito urbano sia sui collegamenti a lungo raggio. Lunedì 14 dicembre, le agitazioni interesseranno gli aeroporti a Roma e il trasporto su gomma in Calabria:

Roma Fiumicino e Ciampino: sciopero nazionale di 24 ore (dalle 00.00 alle 24.00) proclamato da FAST-CONFSAL per i lavoratori di Aviation Services . I disagi riguarderanno i servizi a terra. Gli addetti ai controlli di ADR Security si fermeranno per 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00;

. I disagi riguarderanno i servizi a terra. Gli addetti ai controlli di si fermeranno per 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00; Crotone: fermo di quattro ore, dalle 10.59 alle 14.59, per il personale delle società Autolinee Romano Regionali e Fratelli Romano . La protesta locale, indetta da FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-FNA e RSA, potrà causare soppressioni di corse;

. La protesta locale, indetta da FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-FNA e RSA, potrà causare soppressioni di corse; Rende (CS): nella medesima fascia oraria (10.59 - 14.59), stop di quattro ore anche per i dipendenti della società FASA, su iniziativa di FAISA-CISAL, con possibili ripercussioni sul servizio urbano ed extraurbano locale.

Martedì 15 dicembre si continuerà con le mobilitazioni. È infatti in programma uno degli appuntamenti di maggiore impatto dell’intero calendario: lo sciopero nazionale dei taxi.

Indetta da molteplici sigle sindacali, l’astensione dal lavoro durerà 14 ore, dalle 8.00 alle 22.00, in tutta Italia. Reperire un’auto bianca nei grandi centri urbani e presso i principali snodi (stazioni e aerostazioni) risulterà difficoltoso; per questo motivo è opportuno valutare in anticipo altri mezzi;

Nella stessa giornata, su proclamazione della RSA UILT-UIL, sciopereranno all’ aeroporto di Bologna , con il personale ENAV che si fermerà dalle 00.00 alle 24.00;

, con il personale ENAV che si fermerà dalle 00.00 alle 24.00; Agitazione anche a Casale Monferrato (AL) per i dipendenti dell’azienda di trasporto AMC. Lo stop, indetto da FILT-CGIL, durerà due ore e mezza, dalle 9.00 alle 11.30.

A chiudere questa tornata di scioperi saranno due mobilitazione circoscritte nella giornata di mercoledì 16 dicembre: