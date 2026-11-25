La controversia sul tema autovelox entra in una nuova fase di stallo normativo proprio a ridosso della chiusura dell’anno fiscale: una situazione, questa, che rischia di pesare sulle tasche degli automobilisti italiani.

Nonostante la Commissione Europea sia intervenuta per porre un freno al decreto attuativo del Mit, puntando il dito contro l’annosa questione dell’omologazione dei dispositivi, le amministrazioni locali proseguono senza interruzioni nell’accertamento delle infrazioni e nella contabilizzazione dei proventi da esse derivanti. A complicare ulteriormente lo scenario per chi guida si aggiunge l’incognita del 2027, anno che potrebbe aprirsi con un automatico adeguamento al rialzo delle sanzioni previste.

Lo scontro sul campo delle omologazioni

Al centro della contesa c’è ancora una volta la differenza giuridica esistente tra la semplice approvazione del dispositivo di rilevamento di velocità e la vera e propria omologazione, un requisito richiesto esplicitamente dall’articolo 142 del Codice della Strada su cui si è innestata una lunga scia di ricorsi.

Proprio per eliminare ogni ambiguità e uniformare i criteri tecnici sul territorio nazionale, lo scorso 8 giugno il Mit ha emanato un Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno seguente, che nell’Allegato B equipara all’omologazione alcuni modelli dotati della sola approvazione, operando di fatto una sanatoria tecnica.

È su questo passaggio che si è inceppato il meccanismo comunitario. Nell’ambito della procedura europea TRIS (Direttiva UE 2015/1535), che impone agli Stati membri di notificare preventivamente le regole tecniche per evitare ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato unico, Bruxelles ha sollevato un’obiezione formale. Il testo inviato in origine dall’Italia a febbraio 2026 prevedeva infatti l’omologazione d’ufficio per 15 tipologie di apparecchi, salite però a 25 nella versione definitiva pubblicata a luglio. Una modifica sostanziale che, secondo la Commissione, rende necessaria una nuova notifica completa e l’apertura di un ulteriore periodo di sospensione di tre mesi per le verifiche.

Cosa cambia per chi riceve una multa oggi

Nonostante il richiamo europeo e il rischio di una procedura d’infrazione in caso di mancato adeguamento, l’impianto normativo italiano non viene azzerato d’ufficio. Sul piano operativo e amministrativo, i verbali elevati tramite postazioni correttamente segnalate e sottoposte alle verifiche periodiche di taratura continuano a essere emessi e restano esecutivi fino a eventuale annullamento.

Tuttavia, l’intervento della Commissione Europea offre un argomento supplementare a chi intende contestare la sanzione. L’automobilista ha sempre due strade alternative per opporsi, purché non abbia già pagato la multa, atto che estingue il diritto al ricorso, ovvero:

Ricorso al Giudice di Pace : va presentato entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale;

: va presentato entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale; Ricorso al Prefetto: va inoltrato entro 60 giorni dalla notifica.

In sede di contenzioso, soprattutto davanti al Giudice di Pace, il difetto di notifica tecnica a Bruxelles può essere invocato dai legali per chiedere al giudice la disapplicazione del decreto ministeriale sui dispositivi rientranti nell’elenco ampliato, riaprendo così la partita sulla validità degli apparecchi elettronici solo approvati.

Il peso sui bilanci locali

Sul fronte economico, il gettito derivante dalle multe staccate per eccesso di velocità grazie agli autovelox continua a rappresentare una voce rilevante per le finanze municipali, pur mostrando andamenti disomogenei lungo la Penisola. Secondo i rendiconti trasmessi dagli enti locali al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno (relativi all’intero esercizio 2025 e consolidati nel corso del 2026), le sole sanzioni per superamento dei limiti di velocità hanno generato oltre 284 milioni di euro per i Comuni italiani, su un totale di circa 1,77 miliardi di euro derivanti dall’intero Codice della Strada, pari a poco più del 16%.

Anche nel corso del 2026, nonostante l’incertezza normativa, gli uffici finanziari dei municipi hanno continuato a registrare flussi costanti negli albi pretori, distinguendo contabilmente tra le somme accertate (i verbali notificati o iscritti a ruolo) e quelle effettivamente riscosse, a dimostrazione che la macchina sanzionatoria non si è mai fermata.

Incognita 2027, il rischio aumenti

In questa situazione di stallo normativo, nel frattempo, si avvicina a grande velocità la data del 31 dicembre, il termine dell’efficacia della norma, inserita nel decreto Milleproroghe, che negli ultimi anni aveva congelato l’aggiornamento biennale delle sanzioni stradali previsto dall’articolo 195 del Codice della Strada.

La legge stabilisce che gli importi delle multe vengano adeguati ogni due anni in base all’intera variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) registrata nel biennio precedente. Secondo le elaborazioni dell’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) sugli ultimi rilievi Istat, in attesa del dato definitivo di novembre che verrà diffuso a metà dicembre, l’incremento potenziale si attesta intorno al 6,5%.

Se non sarà inserita una nuova proroga del blocco, dal 1° gennaio 2027 scatteranno automaticamente i nuovi tariffari:

Eccesso di velocità entro i 10 km/h: da 42-173 euro a 45-184 euro;

Oltre i 10 km/h e fino a 40 km/h: da 173-694 euro a 184-739 euro;

Oltre i 40 km/h e fino a 60 km/h: da 543-2.170 euro a 578-2.311 euro;

Oltre i 60 km/h: da 845-3.382 euro a 900-3.602 euro.

Resterebbe comunque salva, anche con i nuovi importi, la riduzione del 30% per chi provvede al pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ad eccezione delle ultime due fasce, dato che la violazione comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente.