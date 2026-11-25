Una piccola modifica ma che può avere risvolti significativi per tutti quei passeggeri che volano con Ryanair, la compagnia irlandese low-cost leader del settore europeo, che riguarda l’assegnazione casuale del posto a sedere.

La vecchia procedura

Fino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema, i passeggeri Ryanair che non intendevano acquistare, assieme al ticket di viaggio, il posto a sedere sull’aereo cliccavano sull’apposita opzione “assegnazione casuale”, facendo “decidere” automaticamente al sistema che lo metteva a disposizione a partire da 24 ore prima del volo come avviene per il check-in. Una volta ottenuta l’assegnazione casuale, si poteva valutare se cambiarlo (a pagamento, acquistando una postazione ad hoc) oppure lasciare le cose come stavano.

Cosa cambia adesso

Le cose si sono modificate: da questo momento non si conoscerà più l’esito del “sorteggio”, ovvero del posto casuale indicato dall’algoritmo già 24 ore prima del volo. I viaggiatori, infatti, scopriranno dove saranno seduti soltanto a circa 3-4 ore dal decollo. Il biglietto digitale, a quel punto, sarà aggiornato automaticamente con il posto a sedere a cui si è destinati ma a ridosso della partenza.

Il perché di questa scelta

Anche se questa norma è già operativa, fino a questo momento Ryanair non ha emesso nessuna comunicazione ufficiale. Perché è stato fatto? Per dare maggiore scelta ai viaggiatori che intendono acquistare, da subito, un posto specifico a bordo invece di affidarsi alla sorte di quello con l’assegnazione casuale.

La spiegazione di un portavoce Ryanair

“I tempi di assegnazione dei posti gratuiti a sorteggio sono sempre determinati dalla compagnia aerea”, ha dichiarato una portavoce della compagnia a The Irish Times. “Abbiamo anticipato l’assegnazione da 24 ore a oltre tre ore (prima della partenza) quando siamo passati all’orario invernale alla fine di ottobre”.

Il portavoce ha spiegato al quotidiano irlandese che la ragione è quella di “consentire ai passeggeri che desiderano scegliere il posto preferito di avere più tempo per farlo. Quest’estate abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte di passeggeri che non riuscivano a prenotare il posto preferito il giorno del viaggio, poiché era già stato assegnato casualmente come posto libero fino a 24 ore prima della partenza”.

In sostanza, conclude il portavoce della compagnia low-cost, “i passeggeri che scelgono un posto casuale gratuito non sembrano preoccuparsi di dove si siedono, e la loro carta d’imbarco digitale viene aggiornata automaticamente tra le tre e le quattro ore prima della partenza, ben prima del loro arrivo all’aeroporto di partenza o al gate d’imbarco”.