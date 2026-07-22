Assolegno, Daniele Servadio nuovo presidente

Daniele Servadio è il nuovo presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le imprese delle prime lavorazioni e delle costruzioni in legno: eletto dal Consiglio di presidenza, resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. Tra gli obiettivi del programma del nuovo presidente, la difesa della competitività delle imprese italiane, il rafforzamento del comparto e la valorizzazione del ruolo del legno strutturale nella transizione sostenibile con una visione della filiera non solo come espressione di un materiale rinnovabile, ma come settore industriale strategico fondato su competenze, innovazione e qualità normativa.

“La sostenibilità, la decarbonizzazione e la sicurezza del territorio sono driver di mercato definiti a livello europeo e nazionale. In questo scenario il legno può esprimere pienamente il proprio valore, grazie a una filiera che unisce competenze, innovazione e capacità progettuale - spiega Daniele Servadio -. Costruire in legno richiede competenze specialistiche, rigore progettuale e standard qualitativi elevati”. “La nostra sfida è consolidare il ruolo del legno strutturale come componente strategica dell’edilizia contemporanea, valorizzando il patrimonio di conoscenze delle imprese e accompagnando lo sviluppo del comparto - aggiunge ancora il presidente -. Lavoreremo per rafforzare il dialogo con le istituzioni e gli stakeholder, sostenere la competitività delle imprese e valorizzare il contributo della filiera del legno strutturale alla transizione sostenibile, anche in termini di efficienza energetica, sicurezza sismica e riduzione dell’impronta ambientale”.

Tra le priorità di Servadio c’è anche anche la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale, incentivando la filiera corta e la prima lavorazione in sinergia con le imprese boschive e le segherie locali, con ricadute positive sull’intera filiera legno-arredo. Grande attenzione anche al rafforzamento del capitale umano e delle competenze necessarie ad accompagnare l’evoluzione del settore, agevolando un dialogo sempre più stretto sui territori col mondo della formazione.

Assolegno rappresenta le aziende italiane attive nella realizzazione di segati, nella produzione di elementi strutturali in legno massiccio e incollato, prefabbricazione di sistemi costruttivi e nel montaggio di edifici e opere di ingegneria in legno. Il fatturato del Sistema Prodotti per Edilizia (strutture in legno, tetti in legno, case in legno) torna a crescere nel 2025 (+2%), per un valore di circa 3,2 miliardi di euro. La produzione per il mercato nazionale pesa per l’87% del valore totale e, con una crescita dell’ 1,2%, arriva a quasi 2,8 miliardi. Sul fronte della esportazioni (419 milioni, +7,5%) crescono in particolare i prodotti di lamellare e strutture in legno, mentre per le importazioni (oltre 830 milioni +17,6%) si registrano .aumenti significativi di semilavorati per edilizia. Nel 2025 il fatturato delle imprese operanti nelle Prime Lavorazioni Legno è stabile (+1%), ma gli indici Istat mostrano una spinta nei prezzi: +9,4% il 2025 rispetto al 20224 (dati Centro Studi FederlegnoArredo).

Ad affiancare il presidente il nuovo Consiglio di Presidenza di cui fanno parte Cristian Cozzi (Consigliere incaricato Gruppo Case) Marino De Santa (Consigliere incaricato Gruppo Costruttori), Adriano Domini (Consigliere Gruppo Prime Lavorazioni), Claudio Giust (Consigliere Gruppo Case), Luigi Iavarone

(Consigliere Gruppo Prime Lavorazioni), Onofrio Mattina (Consigliere Gruppo Costruttori), Simone Claudio Panichi (Consigliere Incaricato Gruppo Prime Lavorazioni), Annalisa Rainoldi (Consigliera Gruppo Prime Lavorazioni)