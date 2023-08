Occhio al nuovo "telelaser": scopre chi rallenta per l’autovelox

Chi pensava che bastasse rallentare in tempo utile prima di incappare nella "fotografia" dell'autovelox e farla franca rispettando i limiti di velocità dovrà prestare molta più attenzione: non basterà più, infatti, frenare "tatticamente" alcune centinaia di metri prima perché il nuovo metodo in sperimentazione in Veneto riuscirà a rilevare l'infrazione molto prima del normale strumento elettronico ma anche "guardare" all'interno dell'abitacolo.

Cos'è "Trucam"

Entrando nei dettagli, il sistema "Trucam" altro non c'è un super telelaser che rileva la velocità di automobili o camion anche a una distanza di 1.200 metri dal punto in cui è sistemato l'autovelox e velocità fino a 320 km/h. Come scrive IlCorrieredelVeneto, il nuovo metodo che a breve sarà sperimentato a Verona sarà valido anche per chi decide di premere sull'acceleratore anche dopo aver passato indenne l'occhio elettronico. Insomma, sia prima che dopo bisognerà rispettare i limiti imposti senza cercare di fare i furbetti ma c'è dell'altro: oltre alla velocità, la fotocamera del nuovo dispositivo potrà vedere i comportanti del conducente all'interno dell'abitacolo rilevando, in questo modo, eventuali altri comportamenti non consentiti dal Codice della Strada.

Chi sarà beccato a utilizzare il telefono cellulare alla guida o non indosserà le cinture di sicurezza sarà beccato ricevendo una multa: Trucam è dotato di un sistema flash a raggi infrarossi che non si farà sfuggire nulla nemmeno durante le ore notturne. In questo modo, le forze dell'ordine che si trovano ai posti di blocco potranno subito fermare il veicolo mostrando le prove dell'avvenuta trasgressione sia che si tratti di eccesso di velocità ma anche negli altri casi. Il quotidiano spiega che il costo del noleggio del Comune di Verona sarà pari a quasi 19mila euro per due anni ed entrerà in funzione nei prossimi giorni.

Quali sono le multe

Il super laser Trucam promette sanzioni molto onerose: si parte da cifre intorno a 50 euro per arrivare a oltre tremila euro per chi supera i limiti di velocità, fino a 650 euro per chi viene beccato alla guida con il telefono cellulare tra le mani e fino a 320 euro per chi non indossa la cintura di sicurezza. Ma non è soltanto una questione economica visto che i punti della patente diminuiscono in maniera progressiva in base alla gravità del superamento dei limiti fino alla sospensione. Il nuovo Trucam ha avuto l'ok da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verrà tarato ogni anno così da evitare errori elettronici di valutazione e gli eventuali ricorsi da parte di automobilisti inferociti ma che, a quel punto, dovranno prendersela soltanto con loro stessi.