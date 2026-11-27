Tra pochi giorni una platea di italiani riceverà un bonus specifico sui Redditi delle persone fisiche (Rpf), ovvero una somma aggiuntiva che il governo ha già inserito nella Legge di Bilancio 2025 per ridurre il cuneo fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti e prestazioni assimilabili.

Come funziona

Sarà l’Inps a erogarlo e spetta a coloro i quali hanno redditi complessivi annui che non superano i 20mila euro. Nel dettaglio, tra i destinatari ci sono anche i beneficiari della Naspi e chi percepisce un’indennità di disoccupazione agricola così come chi fa parte della Cisoa (cassa integrazione per operai agricoli). Solitamente la somma che spetta a ogni lavoratore viene erogata nel corso dei mesi ma nel 2026 arriverà tutta in un’unica soluzione a dicembre comprendendo, ovviamente, l’importo dell’intero anno.

Come si calcola

L’Inps, con la circolare numero 3649 del 10-11-2026 spiega che il calcolo viene effettuato applicando ben precise percentuali al reddito di lavoro dipendente di chi ne beneficia: nel dettaglio, -7,1% se il reddito del lavoro dipendente non è maggiore di 8.500 euro; -5,3% se supera 8.500 euro ma non è superiore a 15 mila euro; -4,8% se il reddito del lavoro dipendente è maggiore a 15mila euro. Ricordiamo che la cifra di 20mila euro annui è il reddito complessivo, dunque non solamente quello relativo allo stipendio da lavoro. Rimangono esclusi da questa platea i lavoratori autonomi e i pensionati.

La data per ricevere il bonus

All’inizio del mese di novembre l’Inps aveva spiegato che i bonus Rpf che sarebbero stati disposti “a partire dal corrente mese di novembre”. Negli ultimi giorni, invece, ha fatto sapere che il termine ultimo per rinunciare è stato prorogato al 9 dicembre e che “decorso tale termine, l’Inps provvederà a corrispondere la somma”.

Cosa significa rinunciare

Bisogna prestare attenzione perché l’Inps calcola automaticamente le informazioni relativi ai redditi che ha a sua disposizione ma sono escluse eventuali altre entrate. Dunque, se con le dichiarazioni dei redditi risultasse che il richiedente, in realtà, ha superato il tetto di 20mila euro annui, dovrà restituire la somma percepita indebitamente. Per questa ragione, chi pensa di non rientrare nei requisiti richiesti, può fare in modo che il pagamento sia bloccato entro la data del 9 dicembre collegandosi al sito dell’Inps e utilizzare l’opzione dove viene indicata la rinuncia ai benefici fiscali.

Questa scelta vale per l’anno di imposta che viene stabilito e non comporta la perdita definitiva del bonus Rpf in senso assoluto che potrà essere erogato successivamente se si rientra nei requisiti richiesti.