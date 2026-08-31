Calendario Inps settembre 2026: non solo pensioni e Assegno Unico, arrivano gli aiuti e la Social card

Settembre porterà un’agenda ricca di scadenze per l’Inps. L’appuntamento si preannuncia particolarmente atteso, poiché oltre alle pensioni e ai sussidi ordinari faranno la loro comparsa i rimborsi e i conguagli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi tramite modello 730. Il pacchetto di versamenti comprenderà, come di consueto, l’Assegno di Inclusione, la Carta Acquisti e l’indennità di disoccupazione Naspi.

Le prime operazioni di pagamento riguarderanno, come sempre, i trattamenti pensionistici. Per tutti coloro che hanno optato per il versamento diretto sul conto corrente bancario o postale, oppure sul libretto di risparmio, il denaro sarà disponibile dal primo settembre.

Le pensioni

La procedura varia per i cittadini che preferiscono riscuotere il contante direttamente presso gli uffici postali. In questa circostanza, Poste Italiane applicherà la consueta turnazione basata sull’ordine alfabetico dei cognomi. Entrando nello specifico, martedì primo settembre sarà il turno dei cognomi che vanno dalla lettera A alla B; mercoledì 2 settembre, sarà la volta del gruppo che va dalla lettera C alla D; giovedì 3 settembre dalla lettera E alla K; venerdì 4 settembre dalla lettera L alla O; sabato 5 settembre dalla lettera P alla R, e soltanto la mattina; infine, lunedì 7 settembre, sarà il turno dei pensionati dalla lettera S alla Z.

L’Assegno unico

Altro pagamento in programma sarà, come abbiamo visto, l’Assegno Unico, ossia il sostegno per i figli a carico. In questo caso verrà seguita la consueta programmazione divisa in due distinti momenti: il primo è riservato alle posizioni già consolidate, mentre il secondo interessa i nuclei familiari che hanno presentato istanza nel mese antecedente o che sono oggetto di ricalcoli fiscali (sia in positivo che in negativo).

Le date da segnare sul calendario sono 21 e 22 settembre per il primo gruppo, e poi tra il 24 e il 30 settembre per il secondo gruppo, quello delle nuove pratiche.

L’Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione, anche in questo caso abbiamo due date: 15 settembre per i neo-richiedenti che hanno completato la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad) nel corso del mese di agosto, e 25 settembre per coloro che si trovano in regime di continuità o che hanno già ricevuto le mensilità antecedenti.

Naspi

Entro la metà di settembre avviene inoltre il pagamento della Naspi, ossia l’indennità mensile di disoccupazione. I pagamenti non vengono erogati nello stesso giorno per tutti, dipendono infatti dalla sede Inps e dalla data in cui è stata presentata la domanda. In generale, le erogazioni cominciano dal 7 settembre.

Carta acquisti

A settembre è infine prevista la ricarica della Social Card, ossia la carta acquisti messa a disposizione delle famiglie che hanno figli sotto i 3 anni d’età e Isee massimo di 8.230,81 euro, oppure cittadini di età pari o superiore a 65 anni e sempre con Isee massimo di 8.230,81 euro. I beneficiari riceveranno un accredito di 80 euro, pagato ogni due mesi.

Il pagamento arriverà intorno alla metà di settembre.