L’accesso ai rapporti bancari dei cittadini italiani ha rappresentato a lungo una delle armi più incisive, e meno contestabili, nelle mani dell’Amministrazione finanziaria. Con le ordinanze gemelle n. 19956 e n. 19960, depositate lo scorso 15 giugno 2026 (poi ribadite dall’ordinanza n. 20609 del 18 giugno), la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha impresso una brusca frenata alle indagini finanziarie indiscriminate, stabilendo nuove garanzie per il contribuente.

Il via libera a procedere con le verifiche ai conti correnti rilasciato dai vertici regionali dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza non è più un semplice passaggio burocratico interno. Diventa, al contrario, la condizione essenziale di legalità dell’intera indagine. In assenza di una motivazione chiara e non generica che dia un senso al via libera al controllo fiscale, i movimenti bancari acquisiti diventano processualmente inutilizzabili.

Effetto domino della Corte di Strasburgo

Il cambio di rotta della Suprema Corte non nasce dal nulla, ma rappresenta l’adeguamento diretto dell’ordinamento italiano ai moniti arrivati dall’Europa. Il riferimento chiave è la celebre sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2026 nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia.

In quella sede, i giudici di Strasburgo avevano condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione, evidenziando come le normative nazionali (gli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972) lasciassero all’Erario un margine di manovra eccessivo, privo di adeguati filtri preventivi e di reali strumenti di tutela per il cittadino. Analizzare un estratto conto significa infatti scandagliare la vita privata di una persona: dalle spese mediche alle donazioni, fino alle abitudini quotidiane e alle relazioni professionali. Un’intromissione così profonda nello spazio personale non può avvenire senza paletti rigidi e verificabili.

Dal modulo prestampato all’obbligo di trasparenza

Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza considerava il via libera alle indagini bancarie un mero atto burocratico. Di conseguenza, anche se l’autorizzazione era priva di spiegazioni o non veniva mostrata al contribuente, l’avviso di accertamento restava perfettamente valido.

Le pronunce del 2026 smantellano questa impostazione e fissano tre requisiti inderogabili affinché il controllo bancario sia legittimo:

Anteriorità rispetto all’indagine : il nulla osta deve essere firmato prima dell’invio delle richieste agli istituti di credito. Non è ammessa alcuna regolarizzazione a posteriori né tantomeno una sanatoria in corso di causa;

: il nulla osta deve essere firmato prima dell’invio delle richieste agli istituti di credito. Non è ammessa alcuna regolarizzazione a posteriori né tantomeno una sanatoria in corso di causa; Motivazione concreta : non bastano più formule generiche o prassi standardizzate. Chi autorizza l’ispezione deve indicare in modo sintetico ma chiaro le ragioni specifiche dell’accertamento, delimitando i soggetti coinvolti e gli anni d’imposta sotto la lente;

: non bastano più formule generiche o prassi standardizzate. Chi autorizza l’ispezione deve indicare in modo sintetico ma chiaro le ragioni specifiche dell’accertamento, delimitando i soggetti coinvolti e gli anni d’imposta sotto la lente; Totale trasparenza: il provvedimento deve poter essere esaminato dal contribuente. L’Ufficio è tenuto ad allegarlo materialmente all’atto impositivo oppure a riportarne i passaggi motivazionali essenziali nel corpo dell’accertamento, così da consentire al contribuente di difendersi bene davanti a un giudice, contestando l’atto se ritiene che ci siano stati errori o irregolarità;

Questa stretta si salda peraltro con le novità introdotte nello Statuto dei Diritti del Contribuente (in particolare l’articolo 7-quinquies della Legge n. 212/2000), che sancisce l’inutilizzabilità generale delle prove raccolte dall’Amministrazione in violazione delle regole procedurali.

Che succede se i dati sono nulli

Sul piano pratico, quando il Fisco viola queste regole, cade la cosiddetta presunzione legale relativa: l’Ufficio non può più considerare automaticamente come “ricavi in nero” ogni versamento o prelievo non giustificato sul conto corrente. L’impatto sull’avviso di accertamento varia però a seconda di come è stata costruita l’accusa fiscale:

Crollo totale dell’atto : se la pretesa tributaria si regge solo sui dati bancari acquisiti irregolarmente, l’intero avviso di accertamento viene annullato per mancanza di prove;

: se la pretesa tributaria si regge solo sui dati bancari acquisiti irregolarmente, l’intero avviso di accertamento viene annullato per mancanza di prove; Sopravvivenza parziale: se l’Agenzia delle Entrate ha raccolto anche altri riscontri autonomi (ad esempio contabilità parallela, fatture false o verifiche incrociate presso fornitori), il giudice tributario dovrà applicare la “prova di resistenza”. L’accertamento resterà valido solo per la quota di imposte dimostrata da questi elementi esterni, mentre verrà cancellata tutta la parte legata ai conti correnti.

Come difendersi

Il nuovo scudo giurisprudenziale non fa distinzioni di categoria: che si tratti di un semplice risparmiatore privato, di un professionista con partita IVA o di una grande società di capitali, il diritto alla riservatezza dei flussi bancari vale allo stesso modo per chiunque.

Attenzione, però, a non dare per scontato l’annullamento dell’atto. Nel rito tributario vige una regola ferrea: il giudice non può intervenire d’ufficio. Se chi ha ricevuto l’accertamento non contesta espressamente l’irregolarità dell’indagine finanziaria, le prove raccolte dal Fisco restano valide. Per chi si vede recapitare, pertanto, un avviso basato sui movimenti bancari, la difesa passa attraverso una serie di passaggi obbligati:

Controllare l’allegato : verificare subito se il via libera alle indagini sia presente nell’atto notificato o se ne siano stati almeno riportati i passaggi motivazionali essenziali;

: verificare subito se il via libera alle indagini sia presente nell’atto notificato o se ne siano stati almeno riportati i passaggi motivazionali essenziali; Chiedere l’accesso agli atti : se l’autorizzazione viene solo menzionata ma non esibita, occorre presentare immediatamente un’istanza formale all’Ufficio per ottenerne copia integrale;

: se l’autorizzazione viene solo menzionata ma non esibita, occorre presentare immediatamente un’istanza formale all’Ufficio per ottenerne copia integrale; Verificare le date : incrociare la data in cui i vertici hanno firmato l’autorizzazione con quella in cui l’Agenzia delle Entrate ha inviato la richiesta alla banca, accertandosi che il via libera sia effettivamente precedente;

: incrociare la data in cui i vertici hanno firmato l’autorizzazione con quella in cui l’Agenzia delle Entrate ha inviato la richiesta alla banca, accertandosi che il via libera sia effettivamente precedente; Agire subito: il vizio va denunciato immediatamente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Chi dimentica di sollevare l’eccezione nell’atto introduttivo perde definitivamente il diritto di farlo in appello o in Cassazione.

Si tratta di un provvedimento retroattivo?

Essendo una rilettura evolutiva delle norme esistenti alla luce dei principi europei, e non di una nuova legge, l’orientamento della Cassazione ha effetti immediati anche sui processi già avviati.

Chi aveva avuto l’accortezza di contestare fin dall’inizio la legittimità, i tempi o la genericità dell’autorizzazione bancaria potrà ora avere un ulteriore elemento per rendere ancora più solida la propria linea difensiva richiamando direttamente le ordinanze del giugno 2026, sia nei giudizi pendenti in secondo grado sia nei ricorsi già approdati al vaglio della Suprema Corte.