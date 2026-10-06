Computer per lo studio, quali agevolazioni si possono ottenere

Comprare un computer da utilizzare per lo studio può rappresentare una spesa importante per una famiglia, soprattutto quando il dispositivo è necessario per seguire le lezioni, svolgere i compiti o utilizzare specifici strumenti didattici. Chi cerca però online un generico “bonus computer 2026” deve fare attenzione: al momento non è attiva un’unica misura nazionale destinata in modo indifferenziato a tutte le famiglie (in possesso di determinati requisiti) per l’acquisto di un PC.

Le opportunità di sostegno sono invece articolate su più livelli e dipendono dalla situazione dello studente, dal reddito familiare e dalla Regione di residenza. Ci sono infatti i contributi previsti nell’ambito del diritto allo studio, le agevolazioni fiscali per chi ha un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e quelle destinate alle persone con disabilità. Per questo, prima di acquistare un computer, è fondamentale verificare quale misura possa essere applicabile al proprio caso e quali siano i documenti necessari.

Voucher regionali: bisogna controllare il bando

Una delle possibilità per le famiglie con figli che frequentano la scuola è rappresentata dai contributi regionali per il diritto allo studio. Non essendo presente una misura uguale in tutta Italia, ogni Regione stabilisce destinatari, limite Isee, importo del contributo, spese ammesse e modalità per presentare la domanda.

In alcuni casi tra le spese finanziabili rientrano le dotazioni tecnologiche, come computer, tablet e altri strumenti destinati allo studio. Per sapere se e come è possibile ottenere un contributo, è quindi necessario verificare le misure previste dalla propria Regione o, quando previsto, dal proprio Comune. Anche le scadenze possono essere molto diverse: alcuni bandi prevedono finestre di presentazione delle domande concentrate in determinati periodi dell’anno e possono quindi risultare già chiusi al momento della consultazione. Per questo è importante controllare non soltanto i requisiti economici e scolastici, ma anche la scadenza del bando e l’eventuale data prevista per l’apertura di una finestra successiva.

Tra gli elementi da verificare ci sono il limite Isee, l’età e il percorso scolastico richiesti, quali prodotti possono essere acquistati e se il contributo viene erogato sotto forma di voucher, rimborso, o altra forma di sostegno.

DSA: quando il computer può essere detratto

Un’altra possibilità riguarda gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). La normativa prevede una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’agevolazione può riguardare sia le spese sostenute direttamente dal contribuente, sia quelle sostenute per un familiare fiscalmente a carico.

Non significa però che qualsiasi computer acquistato da una persona con DSA sia automaticamente detraibile. Lo strumento deve essere effettivamente necessario per le esigenze legate al disturbo diagnosticato. Tra gli strumenti compensativi possono rientrare, in relazione alle specifiche necessità, software di videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, registratori, calcolatrici e altri strumenti; tra i sussidi tecnici e informatici possono rientrare anche dispositivi necessari alle funzioni previste dalla normativa.

Per ottenere la detrazione è quindi necessario documentare la diagnosi di DSA e la necessità dello strumento acquistato, oltre a conservare la fattura o altro documento fiscale idoneo, nel quale siano indicati il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto, secondo quanto previsto dalla normativa.

Disabilità: dal computer all’ausilio informatico

Esiste poi un regime specifico per le persone con disabilità. L’Agenzia delle Entrate prevede, per determinati sussidi tecnici e informatici, sia la detrazione Irpef del 19% sia l’applicazione dell’Iva agevolata al 4%, anziché quella ordinaria. Anche in questo caso non si tratta di uno sconto generalizzato sull’acquisto di qualsiasi computer. Il dispositivo deve essere destinato a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione della persona con disabilità e deve sussistere un collegamento funzionale tra la condizione della persona e quanto acquistato. Tra gli esempi indicati dall’Agenzia delle Entrate rientrano computer, modem, telefoni a viva voce e altri dispositivi, quando utilizzati per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura o la riabilitazione.

Per beneficiare dell’Iva al 4% occorre presentare al venditore, al momento dell’acquisto, la documentazione richiesta per attestare i requisiti sanitari. Se il collegamento funzionale tra la condizione certificata e il sussidio non risulta già dalla documentazione sanitaria, è necessario presentare anche l’attestazione del medico curante prevista dalla normativa.

Prima di comprare: la checklist da verificare

Il punto fondamentale è capire a quale tipo di agevolazione si può avere reale accesso. Non basta cercare online la dicitura generica «bonus computer», perché sotto questa definizione vengono spesso sovrapposte misure differenti. Prima di effettuare l’acquisto è opportuno quindi verificare:

Misure locali: controllare se la propria Regione o il Comune prevedono contributi attivi per le dotazioni tecnologiche e fino a quale limite Isee;

Requisiti anagrafici e scolastici: accertare se il contributo è riservato a determinati anni scolastici, fasce d’età o percorsi di studio;

Tempistiche del bando: verificare se la finestra per la presentazione delle domande è ancora aperta, o quando aprirà la successiva;

Certificazioni necessarie (DSA e disabilità): accertarsi di avere, prima dell’acquisto, la documentazione richiesta per dimostrare i requisiti e, quando necessario, il collegamento funzionale tra la condizione certificata e lo strumento acquistato;

Documentazione fiscale: conservare fattura, ricevuta o altro documento previsto dalla normativa, verificando che riporti i dati necessari per usufruire dell’agevolazione.

La regola d’oro è non acquistare contando automaticamente su un rimborso o una detrazione a posteriori. Il computer destinato allo studio può essere agevolato, ma le modalità cambiano a seconda della situazione e della misura applicabile: prima di spendere, occorre dunque verificare le regole precise previste per il proprio caso.