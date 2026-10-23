Conti correnti a rischio sequestro anche se il denaro è guadagnato lecitamente: cosa cambia per chi ha debiti col Fisco

Non basta dimostrare che i soldi confluiti nel conto corrente siano il frutto di fatture regolarmente emesse e di proventi del tutto leciti e tracciabili per mettere al riparo il deposito nell’eventualità che si finisca nel mirino dell’Agenzia delle Entrate per un caso di evasione fiscale: di fronte a una contestazione per reati tributari, il denaro versato in banca resta a forte rischio di blocco giudiziario.

Con una serie di pronunce emblematiche, tra cui spiccano le sentenze n. 6287 del 2026 e n. 21685 del 2023, i giudici della Corte di Cassazione chiariscono una volta per tutte i confini del sequestro preventivo, stabilendo la legittimità della confisca qualora essa sia limitata alle somme contestate, anche laddove, successivamente alla violazione fiscale, sul conto del contribuente siano subentrati fondi di provenienza assolutamente lecita. Il nodo centrale risiede nella natura stessa del risparmio fiscale: chi evade o omette di versare l’IVA e le imposte dirette ottiene un illecito vantaggio economico (il cosiddetto “risparmio di spesa”) che resta indebitamente nelle casse sociali anziché confluire in quelle dell’Erario. Ma cosa accade quando queste risorse illecitamente accumulate sfumano o si mescolano ai flussi di cassa quotidiani?

In sostanza, alla base di tale interpretazione giuridica c’è il principio della fungibilità della moneta, pilastro del diritto civile e dell’economia: ogni singola unità di denaro è perfettamente intercambiabile con un’altra dello stesso valore. Dal momento che, quindi, il denaro è in modo incontestabile un bene di natura intercambiabile, la giurisprudenza ha progressivamente superato la necessità di tracciare “in modo chirurgico” le singole banconote o i singoli bonifici che hanno formato l’illecito fiscale.

Secondo l’orientamento ribadito dalla Suprema Corte, il fatto che i fondi presenti al momento del blocco derivino da incassi o depositi successivi perfettamente regolari non costituisce una barriera insuperabile al provvedimento cautelare. Quindi, ad esempio, se un’azienda incassa fatture “pulite” mesi dopo l’evasione fiscale, quelle somme possono comunque essere aggredite a titolo di confisca diretta, purché il valore rientri nel perimetro del profitto del reato contestato.

Emblematica la vicenda approdata in Cassazione con la sentenza n. 21685/2023, relativa al ricorso presentato da un’impresa di autotrasporti. A fronte di un presunto illecito fiscale con un profitto calcolato dagli inquirenti in 166.240 euro, i giudici avevano disposto il blocco di pari importo sui depositi societari. Gli avvocati dell’azienda avevano puntato sulla “tracciabilità lecita” dei fondi, dimostrando che le giacenze sequestrate fossero il frutto esclusivo di un’attività di trasporto svolta alla luce del sole e in epoca posteriore alla contestazione. Una tesi respinta dagli Ermellini, secondo cui la provenienza totalmente legale delle somme affluite successivamente all’illecito non può in alcun modo scalfire la legittimità del provvedimento cautelare, alla base del quale deve restare la corrispondenza quantitativa col valore del “risparmio di imposta” sottratto dall’evasore all’Erario.

Gli strumenti a disposizione del Fisco in questi casi sono due, e per comprenderli occorre fare una distinzione tra:

Confisca diretta (art. 12-bis, D.Lgs. 74/2000): ha ad oggetto il profitto immediato e diretto derivante dal reato o il risparmio di spesa conseguito dal contribuente. Operando sul presupposto della “fungibilità”, colpisce il denaro presente sui conti societari senza dover distinguere la matrice illecita dei singoli flussi;

(art. 12-bis, D.Lgs. 74/2000): ha ad oggetto il profitto immediato e diretto derivante dal reato o il risparmio di spesa conseguito dal contribuente. Operando sul presupposto della “fungibilità”, colpisce il denaro presente sui conti societari senza dover distinguere la matrice illecita dei singoli flussi; Confisca per equivalente: interviene in via sussidiaria quando non sia possibile aggredire direttamente il profitto del soggetto fiscale, sia che si tratti di società o di ente. La misura assume in questo caso una valenza sanzionatoria e consente di “aggredire” il patrimonio personale degli amministratori o dei soggetti coinvolti nella frode, colpendo beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie diverse, ovviamente sempre nel perimetro del valore corrispondente al debito erariale.

Il messaggio della Suprema Corte è chiaro: l’esigenza di recuperare i debiti con il Fisco passa dinanzi anche alla tutela dei guadagni legittimi. Per una società, affrontare una contestazione fiscale diventa così un passaggio cruciale da cui dipende la continuità stessa dell’attività.